El clima, la anchoveta y la ciencia: la verdad de esta temporada

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el volumen total desembarcado de anchoveta llegó a 1.596.013 toneladas. Foto: Oceana

La primera temporada de pesca de anchoveta 2026 se desarrolla bajo condiciones climáticas exigentes: temperaturas cálidas asociadas al fenómeno El Niño costero, una biomasa con predominio juvenil y una cuota reducida a 1.91 millones de toneladas para proteger el recurso. En este contexto, resurgen voces críticas que acusan a la industria de depredar juveniles y poner en riesgo la sostenibilidad. Sin embargo, estas afirmaciones desconocen el fondo científico y normativo que sustenta la gestión pesquera peruana, reconocida internacionalmente como ejemplo de manejo precautorio y adaptativo frente a escenarios de alta incertidumbre.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza dos veces al año cruceros hidroacústicos para estimar la biomasa de anchoveta y otras especies pelágicas. Se emplean métodos directos e indirectos, analizando tallas desde 5 a 18 cm, distinguiendo adultos (≥12 cm) y juveniles (<12 cm). Además, se estudian edad, dieta, condición reproductiva y variables oceanográficas. Con esta información se proyecta la biomasa adulta hasta el final de la temporada. La regla de seguridad es que no más del 35% de la biomasa adulta proyectada puede ser extraída, dejando siempre un remanente de al menos 5 millones de adultos para garantizar el desove.

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Durante esta primera temporada, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó una cuota de 1.91 millones de toneladas, equivalente a la tasa máxima de explotación de 0.35. Esto deja una biomasa remanente de 4.89 millones de adultos, muy cerca del objetivo estratégico de mantener siempre 5 millones de adultos. La decisión se tomó bajo el escenario cálido moderado, considerando la influencia del fenómeno El Niño.

La captura incidental de juveniles es inevitable, pero está regulada. El Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva, con el fin de conservar y aprovechar sosteniblemente el recurso anchoveta. Entre estas medidas se incluyen cierres dinámicos de zonas cuando se detecta alta incidencia de juveniles. Estos cierres se aplican en tiempo real, con reportes obligatorios y análisis de tallas, lo que ha garantizado en estos años la protección del recurso y la sostenibilidad de la pesquería.

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Por ejemplo, mediante el Comunicado N.° 003-2026-PRODUCE/DGSFS-PA-SP se dispuso la suspensión de la actividad extractiva por cinco días en zonas frente a Malabrigo (La Libertad) y Chincha (Ica), con el objetivo de proteger juveniles. Medidas como esta se han repetido en distintas ventanas de pesca y por varios días consecutivos, siempre con la única finalidad de asegurar la sostenibilidad del recurso anchoveta.

Entre el 9 y el 26 de abril de 2026 se han descargado 439,535 toneladas de anchoveta, lo que representa el 23% de la cuota autorizada de 1.91 millones de toneladas, según los reportes oficiales de PRODUCE e IMARPE. De ese total, 167,542 toneladas corresponden a juveniles, cifra que se mantiene dentro de los rangos proyectados por la autoridad científica. El promedio diario de desembarques ha sido cercano a 30 mil toneladas, con tallas modales de 10, 11 y 13 cm. Estos datos reflejan un monitoreo constante de tallas, acorde con las regulaciones vigentes y con las medidas precautorias que incluyen cierres dinámicos de zonas de pesca para proteger juveniles y asegurar la sostenibilidad del recurso.

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La pesquería industrial peruana de anchoveta es una actividad altamente regulada, monitoreada y reconocida internacionalmente. Los cierres dinámicos, la regla del 35% y la biomasa remanente son pruebas concretas de un sistema precautorio. El DS 024-2016-PRODUCE no es un permiso de depredación, sino un instrumento legal y técnico para eliminar el descarte, transparentar la captura incidental y fortalecer la vigilancia por parte de PRODUCE.

Además, PRODUCE ha fortalecido la gestión con herramientas digitales y monitoreo satelital en tiempo real, junto con bitácoras electrónicas obligatorias que transparentan la captura y permiten aplicar cierres preventivos inmediatos. Los reportes públicos en la web de IMARPE refuerzan la confianza en el sistema y la transparencia de la información. Este modelo precautorio ha sido reconocido por la OCDE como referente mundial en sostenibilidad pesquera.

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En un país como el Perú, donde fenómenos como El Niño modifican de manera drástica la distribución y composición de la biomasa, esta temporada nos recuerda una lección fundamental, que siempre debemos anticiparnos y tomar medidas oportunas para contrarrestar riesgos. La única estrategia eficaz es apostar de manera permanente por la investigación científica y por instituciones como el IMARPE, que permiten ajustar la gestión en tiempo real. La confianza en PRODUCE e IMARPE se sustenta en décadas de trabajo técnico y científico, que han garantizado la conservación de la anchoveta y de la pesquería peruana frente a escenarios cambiantes.