Andrés Hurtado tras el desalojo del departamento que le alquiló a Dalia Durán: “Cumplimos con todo lo brindado”

El conductor Andrés Hurtado es una de las figuras de la televisión que se dedicó a ayudar a Dalia Durán con el alquiler de una vivienda por el periodo de medio año mientras ella buscaba un trabajo para costear los siguientes meses. Además sus hijas, Gennesis y Josetty Hurtado, pagaron la deuda de casi 50 mil soles que debía a los dueños de su anterior condominio.

Sin embargo, la aún esposa de John Kelvin, volvió a presentarse en algunos programas de espectáculos para contar que fue desalojada del departamento que le alquiló el presentador televisivo en el distrito de Magdalena.

Ante ello, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ volvió a pronunciarse sobre la cubana y solo se animó a desearle lo mejor evitando comentar mucho al respecto para evitar malos entendidos en una entrevista a un medio local.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado”, dijo el popular ‘Chibolín’ para El Popular.

Asimismo, aseguró que siempre ayudará a toda persona que necesite de él. “Bueno, que puedo decir. Hay que ayudar siempre, hay que dar una mano cuando un hermano está caído sea de cualquier país”, sentenció.

Como se sabe, el también empresario se caracteriza por ayudar a distintas familias en pobreza extrema o con familiares que padecen incapacidad y enfermedades. Asimismo, se encarga de apoyar a algunas personas que piden ayuda en televisión nacional por abandono o maltrato familiar.

Cabe resaltar que Andrés Hurtado y su producción en Panamericana TV contrataron a Dalia Durán para que trabaje con él en su programa sabatino. Luego de seis meses, culminó su contrato y no se le volvió a renovar para seguir durante este 2022.

ANDRÉS HURTADO ENFURECE CON CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS

Un dramático momento se vivió en el set de “Sábado con Andrés” tras presentarse un caso social que involucraba a una mujer de bajos recursos económicos y la clínica San Juan de Dios. De acuerdo a Andrés Hurtado, este centro médico se negó a ayudar a la mujer cuando se le acabó el dinero.

“A la gerencia general de mi canal mandaron una carta (notarial) y dijeron los de la clínica San Juan de Dios, entonces digo, ¿para qué mie... hacemos Teletones? Con tantos millones durante años, si está la mujer huancavelicana pobre de nuestro país diciendo que no la atienden”, comentó.

Sin embargo, la señora señaló que ella sí fue atendida por la clínica, pero dejó de hacerlo por falta de dinero, pues ellos no podían ayudarla con las terapias si no pagaba cierto monto. Al escucharla, el conductor no puedo evitar indignarse.

“Los Teletones, la clínica San Juan de Dios, ahí está, ella es la mujeres número 200 que viene a mi programa a decirme que no la atienden porque es pobre y no tiene dinero. Después la clínica me manda su carta... Ahí está sus Teletones”, añadió.

Asimismo, contó que en más de una ocasión han invitado al director de la clínica San Juan de Dios para confrontarlo. “Lo cité al padre Isidro 20 veces para que le conteste a mi país. No viene porque sabe que le saco los 30 casos en su cara, ese es el show de la Teletón del padre Isidro”.

Andrés Hurtado no pudo ocultar su indignación al saber que la clínica San Juan de Dios no siguió atendiendo a la hija de una mujer por falta de dinero.

