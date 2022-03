¿Qué pasó con Brunella Torpoco y por qué no volverá a cantar?

Brunella Torpoco es una de las jóvenes promesas de la salsa peruana. Créditos: Instagram.

Es tendencia hoy. Una cronología de eventos desafortunados en la música. En las últimas horas, el nombre de la cantante de salsa Brunella Torpoco se ha apoderado de las redes sociales por un inesperado comunicado oficial que compartió en sus redes sociales después de brindar su último concierto en el Callao.

En noviembre del 2021, el programa Magaly TV La Firme informaba que la intérprete peruana fue baleada en la puerta de su casa luego de regresar de una exitosa gira por Europa. “¿Qué está pasando? Es una joven de 22 años. Miren los casquillos”, comentó la presentadora de televisión. Una de esas balas cayó en una de las llantas que ella logró grabar con su celular.

Los testigos de este hecho indicaron que los delincuentes dispararon 7 balas con la única intención de hacerle daño en plena calle. La periodista de espectáculos indicó que Torpoco ganó fama durante la pandemia gracias a los “privaditos”. Su especialidad musical son los boleros convertidos en salsa.

Por suerte, este atentado terminó siendo un susto para la joven, quien no fue herida ni trasladada a un hospital por algún tipo de año sufrido. El programa de ATV dio detalles de que la joven fue víctima de una de las bandas que cobra cupos en la escena musical.

Este antecedente no impidió que la chalaca sigue ejerciendo su carrera ni deteniendo sus conciertos en el país. Incluso, los programas de la televisión peruana le hicieron reportajes y la invitaros a sus shows en vivo, haciendo crecer aún más su popularidad.

EL FIN DE SU CARRERA MUSICAL

En la noche del 18 de marzo, el programa de Magaly Medina dio a conocer que Brunella Torpoco recibió una serie de amenazas en su casa. La cantante comentó que los delincuentes quieren que ella pague una gran suma de dinero para dejarla trabajar.

Estos anuncios de odio y miedo dejaron de dirigirse a ella, poniendo ahora a su madre en la mira de estas bandas delictivas. Mientras se encontraba durante una gira en Estados Unidos, su familia se vio afectada por un nuevo hecho violento.

Lo sucedido provocó que Torpoco tomara la decisión de poner fin a su carrera musical. El miedo por lo que pueda suceder con sus familiares la arrastró a tomar este tipo de medidas. El anuncio oficial lo hizo por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales.

“¿Por qué una persona trabajadora tendría que pagarle a estos delincuentes? Ella es la única en su familia que puede protegerlos y no ha encontrado algún tipo de apoyo en ningún lado, al punto de que se ha dicho, si esta en juego la vida de mi madre y abuela, yo prefiero retirarme de la música y me dedicaré a otra cosa para que a mi familia no le pase nada”, comentó Medina en su programa.

BRUNELLA TORPOCO EN INSTAGRAM

Este fue el comunicado oficial que compartió en su red social:

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos, por favor. Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños. Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie. En estas últimas presentaciones daré todo en el escenario. Siempre estará agradecida con todos los que me apoyan y siempre tendré presente que di todo de mi para dejar al Callao en alto, pero no me dejaron lograrlo”.