Brunella Torpoco: atentado contra la casa de su mamá provocó que se retire de la música

Brunella Torpoco renunció a su carrera musical por atentados. (Foto: Instagram)

Brunella Torpoco anunció que se retira de la música de manera definitiva por culpa de la delincuencia, pues en los últimos meses viene siendo extorsionada. Un atentado contra la casa de su madre ocasionó que ella tome la decisión de abandonar su carrera musical.

La principal razón para no continuar con sus sueños es poner a buen recaudo a su familia. Ella publicó un comunicado en Instagram explicando que las presentaciones que tiene pactadas serán las últimas que dará.

Antes que unos delincuentes lleguen a la casa de su madre para dejarle una serie de amenazas, ella el pasado 15 de marzo vivió una aterradora experiencia luego que durante su concierto se desate una balacera.

La progenitora de Brunella Torpoco dio una entrevista para Prensa Callao y señaló que no es la primera vez que intentan amedrentar a su hija. Ella aseguró que mantiene la calma para darle seguridad a la cantante, quien en estos momentos se encuentra dando un gira en Estados Unidos.

“ No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo. Sí me incomoda por mi hija, pero yo sé que ella saldrá de esta ”, comentó.

La mamá de Brunella Torpoco también dio a conocer que las Policía recién ha empezado a resguardar su hogar tras el segundo atentado, pues esta no es la primera vez que un grupo de delincuentes intenta cobrarle un ‘cupo’.

“ Mi hija trabaja (…). Después de mucho tiempo han vuelto estas represalias. Se puede decir que temo por mi vida, pero aquí estoy . Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, añadió.

ABUELA DE BRUNELLA TORPOCO SE PRONUNCIA

La abuelita de Brunella Torpoco ha sido testigo de los diferentes atentados que ha sufrido la cantante de salsa. Ella indicó que su nieta se encuentra surgiendo desde lo más bajo, por lo que le parece injusto que quieren truncar sus sueños de esta manera.

“Había una moto afuera, mientras arriba de la cuadra se trepaban en la reja cuando empezaron a disparar. Entonces, yo vine rápido y el chico se subió a la moto. Empezaron a señalar con la pistola a mi hijo y a mi nieta. (…) Mi nieta es una chica que está surgiendo de lo más bajo con su esfuerzo y están cobrándole cupos ”, precisó.

“No dejan que ella demuestre lo que ella sabe. Con tanto esfuerzo que ella hace, pasando malas noches, no comer. Su preocupación es salir, surgir para ayudar a su familia. Ahora han amenazado a mi hija (mamá de Brunella) y a mi nieta (Brunella). Han dicho que cuando regrese de Estados Unidos la van a matar. ¿Cómo es eso?”, sentenció.

El último atentado que sufrió la casa de su mamá provocó que Brunella Torpoco tome la decisión de dejar su carrera musical.

