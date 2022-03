Magaly Medina lamenta el retiro musical de Brunella Torpoco: “Ella trabaja, no le está robando a nadie”

Magaly Medina defendió a Brunella Torpoco de las mafias que roban cupos. (Foto: Instagram)

Este viernes 18 de marzo, Magaly Medina leyó el comunicado oficial de Brunella Torpoco, salsera peruana que anunció su retiro definitivo de los escenarios debido a la delincuencia que se vive en las calles del Callao. Además, porque la cantante ha estado recibiendo amenazas de muerte en la puerta de su casa en los últimos días.

“Ella es una joven que tiene una gran voz, un súper talento, canta mucho mejor que muchas famosillas de por allí”, dijo en un inicio la conductora de ATV para luego leer las primeras líneas del comunicado de la cantante, en donde informa que las próximas presentaciones que hará serán las últimas de su carrera.

Una vez terminó de leer el documento, Medina se mostró apenada por la decisión de Torpoco, ya que consideró injusto que tenga que retirarse de la música debido a las mafias que cobran cupos. Recordemos que, en noviembre de 2021, Brunella sufrió una violenta balacera en la puerta de su casa por negarse a pagar.

“Es una pena que ella sienta miedo por su familia, de repente ella puede cuidarse, pero tiene miedo por su familia que sigue viviendo en el barrio de Chacaritas. Ella está trabajando para sacarlos adelante, para darles una mejor vida, para trasladarlos a otro barrio un poco más tranquilo”, comentó la ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly desató su indignación contra los delincuentes que se dedican a pedirle cupos a artistas que recién están empezando a ganar éxito en la industria. Consideró que este delito no solo perjudica a los artistas en ascenso, sino también desaniman a otros a luchar por sus sueños.

“ Ella está trabajando, esta chica no le está robando a nadie, sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para que puedas cantar y si te ven triunfar te piden un cupo porque estás triunfando. Díganme por qué una mujer trabajadora le tendría que pagar un cupo a estos delincuentes. (...) No sé como le pueden hacer esto a alguien chalaco, ella es de ahí, su familia es de ahí (...) Nosotros creemos que esta chiquita daba para muchísimo más, su éxito es a punto de trabajo, no le debe nada a nadie”, agregó.

Magaly Medina lamenta retiro musical de Brunella Torpoco debido a la delincuencia. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

BRUNELLA TORPOCO: ASÍ DIJO ADIÓS

En un extenso comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, la intérpete de “Jugué tu papel” explicó tomó la difícil decisión de alejarse de los escenarios debido a un atentado ocurrida en la casa de su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, explicó.

Por otro lado, Brunella Torpoco indicó que cumplirá con todas las presentaciones que tiene pactadas hasta la fecha; sin embargo, luego de realizar dichos conciertos, no volverá a subir a un escenario. Pidió que no vuelvan a contactarse con ella para ofrecerle trabajo porque no aceptará.

“Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos por favor. Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, añadió.

Dejó en claro que prefiere dejar su trabajo antes que le pase algo a su familia, ya que en las últimas semanas le pedían cupos para que pueda realizar sus presentaciones con total tranquilidad.

“Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es lo más importante para mí que cualquier cosa en el mundo, por ellos es que me rompía el lomo trabajando y así darles una mejor vida, sin hacerle daño a nadie”, concluyó.

Brunella Torpoco se retira de la escena musical. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: