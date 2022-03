Brunella Torpoco: Estas son las amenazas de muerte que la llevaron a renunciar a su carrera musical

Brunella Torpoco renunció a su carrera musical debido a las mafias que cobran cupos. (Foto: Composición)

Con tan solo 23 años, Brunella Torpoco se ha convertido en una de las salseras más queridas debido a su cercanía con el público. Sin embargo, y pese a su gran talento, la cantante nacional no volverá a subir a los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que ha recibido su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

En conversación con Prensa Callao, la progenitora de Brunella Torpoco contó detalles del atentado ocurrido en su vivienda, ubicada en Chacaritas, Callao. Según sus declaraciones, delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon a las afueras de su casa. Aunque al inicio no quiso contárselo a su hija, eventualmente la salsera terminó enterándose de lo sucedido.

“No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo (...) Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme ”, comentó la madre de Torpoco, quien luego fue consultada por las cámaras de Magaly Medina sobre el atentado, pero prefirió no dar más declaraciones por miedo a las represalias.

Lo que sí logró conseguir el programa Magaly TV La Firme son las amenazas de muerte que encontró la madre de Torpoco en la puerta de su hogar, en donde los criminales le advierten a la salsera que será atacada apenas regrese de Estados Unidos. Su madre también correría la misma suerte en caso se niegue a pagar los cupos.

“Brunella, te salvaste en la primera. Este es un aviso más. Cuando regreses de USA no te salvarás” y “Brunella pe***, la tercera se muere la p*** de tu mamá” , fueron los mensajes que, lamentablemente, terminaron por asustar a la cantante de salsa.

Estas son las amenazas de muerte que recibió Brunella Torpoco y la llevaron a retirarse de los escenarios. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

NO ES EL PRIMER ATENTADO

En noviembre de 2021, cuando regresó de una gira por Europa, Brunella Torpoco sufrió un atentado en la puerta de su casa, en La Perla, Callao. Un motorizado disparó 5 veces al aire y dos veces a su carro como una especie de advertencia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) alertó que el atentado que sufrió la salsera sería un mensaje de advertencia por parte de banda de extorsionadores. Según información proporcionada por el Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a El Comercio, los criminales habrían intentado amedrentar a la cantante para asustarla y luego exigirle el pago de cupos.

Un primer atentado en contra de la salsera ocurrió en noviembre de 2021.

Un segundo atentado ocurrió durante un concierto de salsa en La Victoria, en febrero de 2022. El programa de Magaly Medina informó que la artista nacional se encontraba cantando sus mejores exitos cuando de pronto comenzó una feroz balacera.

Según reportes iniciales, el exceso de alcohol en el evento motivó la hostilidad entre dos bandos enemigos de la zona. Los asistentes y vecinos del lugar registraron los minutos de pánico y preocupación ante el fuego cruzado.

Aunque no hubieron heridos que lamentar, la joven intérprete se mostró más que preocupada al no saber los motivos del incidente. No obstante, un oficial encargado del caso sospechó que se trataría de una organización criminal de extorsionadores por el modus operandi.

‘URRACA’ SE SOLIDARIZA CON BRUNELLA

Magaly Medina leyó el comunicado oficial de Brunella Torpoco y lamentó que la salsera haya decidido renunciar a su carrera musical debido a las amenazas de muerte que ha recibido por parte de mafias que cobran cupos.

“Ella está trabajando, esta chica no le está robando a nadie, sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para que puedas cantar y si te ven triunfar te piden un cupo porque estás triunfando. Díganme por qué una mujer trabajadora le tendría que pagar un cupo a estos delincuentes”, comentó en un inicio.

“No sé como le pueden hacer esto a alguien chalaco, ella es de ahí, su familia es de ahí (...) Nosotros creemos que esta chiquita daba para muchísimo más, su éxito es a punto de trabajo, no le debe nada a nadie”, agregó.

Magaly Medina lamenta retiro musical de Brunella Torpoco debido a la delincuencia. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

