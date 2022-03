Stephanie Cayo confunde jerga peruana en video de Netflix y molesta a fans: “Palta es alguien aburrido”

La protagonista de "Hasta que nos volvamos a encontrar" formó parte de un video promocional del gigante streaming. (Foto: Netflix Latinoamérica)

Este viernes 18 de marzo se estrenó “Hasta que nos volvamos a encontrar”, primera película peruana producida por Netflix. La actriz peruana Stephanie Cayo, quien comparte rol protagónico junto a Maxi Iglesias, formó parte de un video promocional del gigante de streaming. No obstante, las críticas no se hicieron esperar debido a una desafortunada confusión. Esto fue lo que sucedió.

La integrante de la familia Cayo apareció en un clip de TikTok de Netflix Latinoamérica, en donde se le escucha incentivar a los usuarios a conocer un poco más del dialecto que suele usarse en nuestro país. “¡Oe chocherita! Yo soy Stephanie Cayo y en Netflix se habla peruano también, pe’. Estas son algunas frases para que cuando vayan a mi país puedan imitarlas”, dice la artista nacional.

Stephanie logró explicar con éxito el significado de la expresión “¡Asu mare!”, indicando que esta jerga peruana se utiliza cuando “algo te sorprende mucho”. No obstante, no corrió con la misma suerte cuando le tocó interpretar la palabra “palta”, fruta que popularmente se conoce en otros países como “aguacate” y que es bastante empleada como complemento en platos nacionales.

“La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’” , precisó. Posterior a ello, explicó el significado de otras frases como “ya” y “al toque”.

USUARIOS LA CUESTIONAN

Los internautas no dudaron en criticar a Stephanie Cayo por definir incorrectamente el significado de “palta”. Para muchos esta palabra se refiere a la vergüenza que alguien puede llegar a sentir debido a una determinada situación embarazosa o incómoda. Otros aseguraron que también guarda relación con estar “preocupado”.

“Como cuando finges que tienes calle”, “Que yo sepa palta es como decir vergüenza”, “Alguien puede explicarle a la Cayo que significa realmente esas frases”, “Este video es bien palta”, fueron algunos comentarios en la plataforma.

Pero esta no es la primera vez que Stephanie ha recibido críticas. La actriz nacional ha enfrentado duros cuestionamientos en las última semanas por ser la protagonista principal de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta que cuenta la historia de amor de una mochilera con un empresario español (Maxi Iglesias).

Los internautas cuestionaron la película dirigida por Bruno Ascenzo por contratar a una actriz rubia, de tez blanca y de ojos azules; y no a una de rasgos andinos, tomando en cuenta que la historia se desarrolla en Cusco. La polémica se avivó cuando la revista Vogue México la calificó como “actriz andina”, generando todo tipo de comentarios en Twitter.

RESPONDE A CRÍTICAS POR CALIFICATIVO DE “ACTRIZ ANDINA”

Debido a las fuertes críticas que recibió en Twitter, la actriz decidió pronunciarse en su plataforma para dejar en claro que “Hasta que nos volvamos a encontrar” no busca representar a la mujer andina, mucho menos tenerla a ella como referente de las habitantes de Cusco.

“Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable” , escribió la artista nacional.

Asimismo, Cayo se atrevió a recomendarle a sus seguidores que se concentren en trabajar por sus sueños en lugar de intentar “destruir” el de los demás. “Les doy un consejo... Yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”.

