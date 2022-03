Brunella Torpoco anuncia el fin de su carrera musical por la delincuencia: “Ya no me llamen para trabajos”

Brunella Torpoco termina con su carrera musical por amenazas de muerte. (Foto: Instagram)

No la pasa nada bien. Ante las constantes amenazas de muerte que recibe y luego de una balacera durante uno de sus conciertos, Brunella Torpoco decidió abandonar por completo la música. La salsera culpó a la delincuencia de su decisión y señaló que no podrá cumplir uno de sus sueños.

En un extenso comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, ella explica que debido a los últimos acontecimientos en torno a su carrera musical, tomó la difícil decisión de alejarse de los escenarios por el bienestar de su familia.

“ Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad ”, explicó.

Asimismo, Brunella Torpoco explicó que cumplirá con todas las presentaciones que tiene pactadas hasta la fecha; sin embargo, luego de realizar dichos conciertos, no volverá a subir a un escenario, por lo que pidió que no la vuelvan a contactare ofreciéndole trabajo.

“Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos por favor. Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, añadió.

Ella también señala que prefiere dejar su trabajo antes que le pase algo a su familia, pues en las últimas semanas le pedían ‘cupos’ para que pueda realizar sus presentaciones con total tranquilidad.

“ Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es lo más importante para mí que cualquier cosa en el mundo, por ellos es que me rompía el lomo trabajando y así darles una mejor vida, sin hacerle daño a nadie ”, concluyó.

Brunella Torpoco se retira de la escena musical. (Foto: Instagram)

ARTISTAS SE SOLIDARIZAN CON ELLA

Luego del comunicado que emitió Brunella Torpoco, diferentes artistas se han solidarizado con ella, alentándola a no dejarse amedrentar por la delincuencia. Paula Arias, la líder de Son Tentación, fue una de las primera en pronunciarse.

“ Reina eres muy fuerte, capaz y talentosa, no permitas que nada ni nadie apague tu voz y mucho menos dejes tus sueños, tienes para muchísimo más , esto recién empieza para tu carrera . Yo pase por todo eso y contra viento y marea seguí luchando por mis sueños y metas. Ahora eres una excelente representante de una nueva generación salsera aquí estamos para apoyarte vamos tú puedes”, comentó.

Ernesto Pimentel es otro de los artistas que la vienen apoyando en este difícil momento. El conductor de televisión pidió a las autoridades brindar un mejor resguardo a los nuevos cantantes que buscan un oportunidad en el mercado musical.

“Brunella mucha fortaleza y mi deseo que las autoridades nos brinden la seguridad que el Perú necesita. Un abrazo a toda tu gran familia, músicos y seguidores”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: