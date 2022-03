Andy Polo le propuso a su esposa regresar juntos a Estados Unidos tras acusaciones de maltrato, según abogada

Esposa de Andy Polo haberse separado del futbolista. (Foto: Composición)

Nueva información sobre la batalla legal entre Andy Polo y su esposa por el caso de violencia doméstica. Este martes 15 de marzo, la abogada de Genessis Alarcón se enlazó en vivo con el programa Magaly TV La Firme para responder a la carta notarial que le envió el actual jugador de Universitario de Deportes a la madre de sus dos hijos.

Según Claudia Zumaeta, defensa legal de Genessis, el documento enviado por el futbolista sería para ejercer presión sobre su esposa, quien no puede declarar en televisión debido a que se encuentra en pleno juicio civil en Estados Unidos. “Es para sembrar algún tipo de miedo para que ella no pueda accionar”, explicó la letrada durante la entrevista.

Por otro lado, la abogada de Genessis Alarcón precisó que la carta notarial de Andy Polo es contradictoria. En el documento, el futbolista asegura que estaba separado de su esposa “hace varios años atrás”, pero que aún así no entendía porque se había retirado de su departamento en Miraflores si vivían juntos en una casa en Portland, en Estados Unidos.

“¿Por qué le reclamas que (Genessis) no se quiere quedar si tú estás diciendo que no tienes un vínculo sentimental con ella? ¿Por qué una mujer con sus hijos te va a seguir si tú dices que no tienes nada con ella?”, se preguntó la ‘Urraca’. Fue en ese momento que la abogada de Alarcón dio otra importante revelación.

ANDY POLO SE COMUNICÓ CON SU ESPOSA TRAS DEMANDA POR ALIMENTOS

La abogada de Genessis Alarcón indicó que Andy Polo llamó a su esposa luego que esta se presentara por primera vez en el set de Magaly Medina , en donde confesó que había sido maltratada en Estados Unidos y que el futbolista no se hacía cargo de los menores.

“La llamó y le dijo, dentro del proceso, cuando ella ya se había presentado en tu programa, ya habíamos establecido una demanda de alimentos. La llamó y ella obviamente me lo trasladó y me dijo, ‘doctora, me acaba de llamar y decirme si nos vamos a ir juntos a Estados Unidos‘. Obviamente yo le dije no ”, aseveró la letrada.

Tras ello, Claudia Zumaeta se mostró indignada por la actitud de Andy Polo, quien habría intentado convencer a su esposa para volver a su hogar en Portland y así dejar en el olvido las acusaciones de maltrato. “No sé que ser humano en su cabeza puede pensar que después de tanto daño puede pedir eso. ¿Para qué va a regresar a Estados Unidos? ¿Para vivir el mismo maltrato?”.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Genessis Alarcón y su abogada están decididas en ir hasta el final. Ahora interpondrán una denuncia por el delito de violencia familiar en Lima, esperando que prospere como la de Estados Unidos. Zumaeta indicó que esta vez la demanda no será archivada como sucedió con otra presentada en diciembre de 2021, ya que tiene las pruebas necesarias para demostrar que Andy Polo sí maltrató a su esposa.

Del mismo modo, la abogada informó que se ha solicitado un impedimento de salida, ahora que el futbolista ha llegado a Perú para unirse a Universitario de Deportes. “Invocamos a las autoridades para que por favor nos apoyen, porque la verdad es muy lamentable. Ninguna mujer podría utilizar a dos niños para hacer morbo”, sostuvo.

Andy Polo le propuso a su esposa Genessis Alarcón regresar juntos a Estados Unidos tras denuncia. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

