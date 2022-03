Andy Polo manda carta notarial a su expareja Genessis Alarcón y la acusa de querer manchar su imagen

Andy Polo asegura que la madre de sus hijos quiere desprestigiarlo. (Foto: Instagram/ Captura TV)

Andy Polo llegó a Lima el último sábado 12 de marzo y según difundió Magaly Medina en su programa, una de las primeras acciones que realizó el futbolista fue ir a la notaria para enviarle una carta notarial a su expareja Gennessis Alarcón asegurándole que probará que las denuncias en su contra son mentiras.

Recordemos que ambos empezaron una ‘guerra’ desde que Alarcón decidió denunciar legalmente a Andy Polo por la manutención de sus menores hijos. Asimismo, lo denunció por maltrato físico y psicológico cuando vivían en Estados Unidos.

Esto provocó que el equipo Seattle Sounders, en el que jugaba el deportista, decidiera rescindir su contrato, por lo que el equipo nacional de Universitario de Deportes lo contratara para que sea su nuevo ‘jale’. Sin duda, el hecho fue criticado por la popular ‘Urraca’ y durante la edición de este 14 de marzo de su programa de espectáculos volvió a pronunciarse sobre el pelotero.

“Desde el 08 de febrero de 2022, usted (Genessis) ha participado en programas de televisión de señal abierta, con el afán de desprestigiarme, exponer a mis hijos y sobre todo proferir mentiras sobre la vinculación que tuvo con mi persona. Todo ello ha generado una campaña mediática donde se distorsiona mi imagen como persona, padre de familia y profesional, lo que no permitiré más”, se lee en la primer parte del documento.

“Nunca he ejercido violencia física o psicológica en contra de usted (Genessis), por eso me sorprende que exprese tantas mentiras a la prensa, quien ahora me identifica como un ser violento y machista, al haberse dejado influenciar por sus declaraciones y sin prueba alguna”, agregó.

Asimismo, aseguró que presentará las pruebas necesarias para corroborar que él si ha cumplido con la manutención de sus dos pequeños hijos.

“Inoportuno todo lo que ha expresado de mi sobre presuntos actos de infidelidad (...) Corroboré que tanto en Estados Unidos y en Perú he cubierto las necesidades no solo básicas de todos mis hijos“, escribió en la carta notarial.

Cabe resaltar que la periodista no pudo leer a detalle todo lo manifestado por el futbolista. Sin embargo, Andy Polo dejó en claro que durante su estadía en Perú no hablará con los medios de comunicación sobre su caso con la madre de sus hijos y que todo será a través de sus abogados.

Andy Polo manda carta notarial a su expareja Genessis Alarcón y la acusa de querer manchar su imagen. VIDEO: Magaly TV La Firme / ATV

ANDY POLO FUE DENUNCIADO EN ESTADOS UNIDOS

El último 10 de marzo, Magaly Medina confirmó que el futbolista afrontará un juicio en Estados Unidos tras ser denunciado de agresión a su expareja Gennessis Alarcón. El abogado de la madre de los hijos del futbolista, Michael Fuller, quien lleva su caso en Estados Unidos, dio detalles al respecto y explicó que Andy Polo enfrentará este juicio civil por los cargos de violencia, además de confirmar que el deportista ya fue notificado del hecho.

“Se le estuvo buscando desde Nueva York hasta Oregón y se le encontró en el área de Portland. Él estaba en una camioneta negra que estaba en su garaje, la persona encargada se le acercó mientras entraba en su vehículo”, dijo Michael Fuller.

El letrado explicó que Andy tiene 30 días para acercarse a la Corte y que seis jurados serán quienes determinarán el monto de compensación económica para la víctima si se determina la culpabilidad del acusado.

“En las leyes americanas si tu abusas de alguien emocional y psicológicamente de una forma muy severa, hay penalidades civiles”, acotó.

