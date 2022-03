Andy Polo afrontará juicio en EE.UU. tras ser denunciado de agresión por su expareja Genessis Alarcón

Andy Polo ya fue notificado del juicio. (Foto: composición)

La conductora de TV Magaly Medina se pronunció sobre Andy Polo, quien podría ser contratado para jugar en Universitario de Deportes. Este último 10 de marzo, la conductora de TV no solo criticó a los dirigentes de este equipo deportivo, sino que confirmó que el futbolista afrontará un juicio en Estados Unidos tras ser denunciado de agresión a su expareja Gennessis Alarcón.

El abogado de Genessis Alarcón, Michael Fuller, quien lleva su caso en Estados Unidos, dio detalles al respecto y explicó que Andy Polo enfrentará este juicio civil por los cargos de violencia, además de confirmar que el deportista ya fue notificado del hecho.

“Se le estuvo buscando desde Nueva York hasta Oregón y se le encontró en el área de Portland. Él estaba en una camioneta negra que estaba en su garaje, la persona encargada se le acercó mientras entraba en su vehículo” , dijo Michael Fuller.

El letrado explicó que Andy tiene 30 días para acercarse a la Corte y que seis jurados serán quienes determinarán el monto de compensación económica para la víctima si se determina la culpabilidad del acusado.

“En las leyes americanas si tu abusas de alguien emocional y psicológicamente de una forma muy severa, hay penalidades civiles”, acotó.

Andy Polo fue denunciado en Estados Unidos.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA UNIVERSITARIO

Tras dar esta información, Magaly Medina se sumó a la ola de críticas que viene recibiendo Universitario de Deportes por la supuesta contratación de Andy Polo.

“Hay pelea entre los hinchas y los dirigentes. Los dirigentes lo defienden con todo furor, con bastante intensidad. Dicen que no ha sido condenado en ningún sitio, que les muestren las pruebas de la violencia doméstica, de si están debidamente probadas, corroboradas, sentenciadas y sacramentadas”, aseguró.

“Yo no sé si se quieren hacer los sordos, los tontos o los brutos, pero creo que todos hemos visto lo que ha pasado con él. Le vamos diciendo otra cosa, Andy Polo ya fue denunciado en los Estados Unidos, este es un juicio civil, que está haciendo la madre de sus hijos de Polo allá en Estados Unidos y sus abogados hoy nos comentaron que ya le entregaron la denuncia en sus manos y la citación al jugador”, complementó de manera tajante la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Magaly Medina critica a Universitario por posible contratación de Andy Polo.

Asimismo, preguntó qué más pruebas desean los directivos de Universitarios contra Andy Polo. “¿Qué medios probatorios más quieres este administrador? ¿Quiere una mujer muerta, un cadáver? Qué barbaridad. Por eso que los jugadores de fútbol tienen tan mala fama en nuestro medio”, indicó a Jean Ferrari, dirigente de Universitario de Deportes.

“El ojo morado no existió según Jean Ferrari, no existió la llamada al 911 (...) Hasta un club de allá se asombra de todo esto y acá para ellos no pasó nada, dicen ‘dónde está lo legal’. No vieron cómo su marido los abandonó en Barrios Altos”, acotó.

