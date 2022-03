Andy Polo: pese a denuncias, Universitario ficha a jugador que la MLS expulsó por violencia contra la madre de sus hijos

Andy Polo volverá a vestirse de 'crema' tras su salida abrupta del Portland Timbers.

Andy Polo vuelve a ser noticia en el Perú. La última vez que apareció en las portadas de los medios fue por una acusación de agresión por parte de la madre de sus hijos. Esta tarde se ha confirmado que volverá a ser parte de las filas de Universitario de Deportes y esto ha generado opiniones negativas en contra del club ‘merengue’.

Todo comenzó cuando la esposa de Andy Polo acudió a las cámaras del programa Magaly TV La Firme para denunciarlo por agresión. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, contó Génesis Alarcón.

Después de eso, tanto como la Major League Soccer como su club, Portland Timbers tomó medidas drásticas en el caso. El futbolista de 27 años fue vetado de la liga estadounidense y rescindió contrato con el elenco ‘verde’.

“Con efecto inmediato, Polo ha sido suspendido por la liga y separado de toda actividad del equipo. La MLS está realizando una investigación sobre el asunto y se mantendrá en constante comunicación con los Timbers y la Asociación de Jugadores de la MLS a través del proceso”, se pudo leer en el comunicado emitido un día después de las acusasiones.

Andy Polo también se pronunció mediante sus redes sociales en su momento. “Alegando a este comunicado, quiero empezar pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema. Cada pauta mencionada en este comunicado tienen pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”.

Por otro lado, menciona que “se encuentra sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a los expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”.





