Kyara Villanella: Así reaccionó la hija Keiko Fujimori al saber que ganó el Miss Perú La Pre 2022

Kyara Villanella pasó de ser la hija de Keiko Fujimori, aquella que causó revuelo en redes sociales durante la campaña presidencial, a convertirse en una auténtica reina de belleza al ganar este viernes 11 de marzo el Miss Perú La Pre 2022. La adolescente comparte la corona junto a Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mia Loveday.

Como se sabe, la joven influencer participó este año en el Miss Perú La Pre porque, según la entrevista que dio a la organización, deseaba que “me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior”. Además, porque le “está brindando la oportunidad de aprender y conocer a varias chicas hermosas y únicas”.

Su presencia ha sorprendido a sus seguidores y también a los missólogos, quienes esperaban con ansías ver el desenvolvimiento de la hija de la lideresa de Fuerza Popular en el certamen. Recordemos que Keiko Fujimori se ha desempeñado como modelo cuando tenía la misma edad de su primogénita.

En la gran final, el jurado del Miss Perú decidió seleccionar a la influencer de 14 años para que viaje próximamente a El Salvador. Una vez allí, Kyara Villanella se preparará para participar en certámenes de belleza a nivel internacional en nombre del Perú. Este resultado no solo la tomó por sorpresa, sino también a los internautas.

KYARA VILLANELA SE EMOCIONÓ

Al ser nombrada como la tercera reina del Miss Perú La Pre 2022, Kyara Villanella no aguantó la felicidad y se dejó caer al suelo, aunque rápidamente se incorporó para abrazar a Gaela Barraza , hija de ‘Tomate’ Barraza, quien también ganó el certamen junto a la hija de Nilver Huarac.

“¿Cómo te sientes Kyara?”, le preguntó un miembro del jurado al notar su reacción, a lo que ella respondió: “Como Gaela”. Y es que segundos antes, Barraza admitió haberse sentido muy nerviosa por saber los resultados finales.

“Chicas, van a tener que trabajar. Van a convertirse en las voceras de la organización y van a tener que estar expuestas a todo el mundo. La idea es que se conviertan en la voz no solo del Top 10, sino de todas las que han competido”, expresó Jessica Newton, organizadora del Miss Perú.

LA ENTREVISTA QUE LA HIZO GANAR LA GRAN FINAL

La hija de Keiko Fujimori se sometió a uno de los momentos más difíciles del certamen de belleza: la ronda final de preguntas. Kyara Villanella recibió la siguiente pregunta: “Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer” , contestó la adolescente.

Jessica Newton quedó sorprendida algo confundida por la respuesta y le preguntó por qué en unos años no tendría confianza o seguridad en sí misma. “Cuando dices que en unos años no lo vas a poder hacer… no entendí”, le dijo entre risas.

Kyara intentó justificar lo que había dicho segundos antes. “ Me gustan mucho los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años ya quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora, y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír”, agregó.

