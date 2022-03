Magaly Medina llama “ridículo” a Arturo Caballero por pedirle a Alejandra Baigorria el anillo de compromiso que le dio

Magaly Medina llamó “ridículo” a Arturo Caballero, ex de Alejandra Baigorria. (Foto: Instagram)

Durante la emisión de En Boca de Todos, de este jueves 10 de febrero, Alejandra Baigorria confesó que su expareja Arturo Caballero le exigió que le devuelva el anillo de compromiso con el que le pidió la mano. Este hecho fue criticado por Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Como se recuerda, en febrero de 2020, la pareja se separó después de dos años y medio de romance en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del empresario chocolatero. Sin embargo, ninguno de los dos quiso revelar el por qué de su ruptura, que dejó sorprendido a más de uno porque muy pronto se casarían.

¿Pero qué hizo Alejandra con el anillo de compromiso que le dio el empresario venezolano? La ‘rubia de Gamarra’ recordó la separación durante una secuencia de En Boca de Todos, donde reveló que le devolvió el anillo a su expareja, pero no por voluntad propia. “Es que me lo pidieron y se lo lancé pues”, dijo para el asombro de los conductores.

Luego, y en declaraciones para América Espectáculos, la actual pareja de Said Palao aseguró que no le fastidió que Arturo Caballero le pidiera el anillo de compromiso, ya que ella no necesitaba ahora que tiene un nuevo romance con el chico reality. Además, porque se considera a sí misma una mujer orgullosa.

“Siempre lo tomé con tranquilidad, creo que si no era, no era y ya está, y ya sabrá qué hacer con su anillo. No lo necesitaba, tampoco, así que ahí está, lo quiere, ahí está, es que yo soy bien orgullosa, la verdad” , expresó Alejandra Baigorria.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA ARTURO CABALLERO

Durante la transmisión en vivo de Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ no dudó en criticar a Arturo Caballero por pedir de vuelta el anillo de compromiso que le dio a Alejandra Baigorria, tildándolo de “ridículo”.

“ ¡Pero qué ridículo! Eso no se hace… Arturo Caballero se apellida así por las puras. ¿Cómo se atrevió a pedirle el anillo? ¿No que era un próspero empresario? ¿Por qué esa mezquindad? Cuando tú das un anillo es porque piensas que va a ser la mujer de tu vida, y si terminan se lo dejas”, expresó la conductora de TV.

Pero no solo eso, Magaly Medina también arremetió contra Alejandra por asistir acompañada de Said Palao a una reunión social donde estaba Arturo y Yahaira Plasencia, quien fue relacionada sentimentalmente con empresario venezolano tras terminar con la exchica reality.

“Qué afán de esta muchacha de quedarse allí. Si tú vas a una fiesta y te encuentras con el hombre que terminaste, el que te pidió el anillo, y encima está en la mesa la chica con la que él coqueteó, te paras y te vas. Ella tenía que pasar el roche de estar casi a tu lado. Qué incómoda situación. Hay que quererse y respetarse un poquito más”, añadió

Magaly Medina llama “ridículo” a Arturo Caballero por pedirle a Alejandra Baigorria el anillo de compromiso que le dio. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ALEJANDRA SERÁ MADRE A PARTIR DEL 2023

En una secuencia de En Boca de Todos, la empresaria textil señaló que, si bien ha conversado con Said Palao sobre ser padres, su plan comenzaría a realizarse en el 2023, ya que por el momento se encuentra enfocada en sus negocios y seguir creciendo a nivel profesional.

“La verdad este 2022 no lo tengo planeado, pero sí lo hemos conversado con Said. Él quiere su Saidcito y yo también pero yo creo que va a ser a partir del 2023 en adelante, capaz (...) Es algo que los dos queremos pero hacerlo con responsabilidad y en el momento indicado”, expresó.

Asimismo, contó una pequeña anécdota en donde se demostraría que el chico reality está ansioso por cambiar pañales. “Ayer (09 de marzo) le decía que me dolía la cabeza y tenía náuseas y Said: ¿será el Saidcito?. No, no es (le dije)”, comentó Alejandra soltando varias carcajadas.

