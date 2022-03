Kyara Villanella revela los consejos que le dio Keiko Fujimori para ganar el Miss Perú La Pre 2022

Kyara Villanella revela todos los tips que le dio Keiko Fujimori para ganar el Miss Perú La Pre 2022. (Foto: Facebook)

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, se ha convertido en una de las favoritas para ganar el Miss Perú La Pre 2022. De hecho, cada vez está más cerca de lograr ese objetivo, puesto que ha clasificado en el Top 40 junto a otras bellas adolescentes, algunas de ellas también hijas de populares figuras artísticas.

La adolescente de 14 años se encuentra ganando méritos para pasar al Top 20 y así coronarse más adelante como la flamante ganadora del certamen. Para lograrlo, tiene que pasar por entrevistas personales y pruebas de pasarela para demostrar que tiene todo lo necesario para ser una reina de belleza.

Actualmente, la joven modelo está siendo asesorada por la exreina de belleza Mónica Chacón en la escuela de modelaje de Mónica Chacón. Además, ha recibido varios tips de Pierangeli Dodero, Señora Perú Universo 2019. Sin embargo, los consejos más importantes se los ha dado su madre, la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Jessica Newton compartió un extracto de una entrevista que se le realizó a Kyara Villanella, en donde contaba el apoyo que ha recibido por sus padres. Mientras que Mark no la pudo asesorar mucho porque desconoce del tema, la hija de Alberto Fujimori sí lo hizo.

“Mi mamá ha hecho pasarela antes, entonces me ha ayudado también un montón. En locución y en oratoria porque ustedes saben que sabe hablar bien, entonces me ha enseñado todo como para estar bien… Postura, ojos, voz y tranquilidad” , expresó la adolescente.

Como bien dice Kyara, Keiko Fujimori fue modelo cuando tenía tan solo 15 años de edad y lucía mucho más delgada. De hecho, unas imágenes de ella modelando y realizando una coreografía musical se viralizaron durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2021.

Ese año, muchos quedaron sorprendidos al ver a la lideresa de Fuerza Popular en una faceta nunca antes conocida, aunque otros se mostraron incrédulos por la veracidad del clip.

Sin embargo, este hecho fue confirmado por Fujimori, quien quedó ‘en shock’ al recordar aquellas épocas de su juventud: “qué lindo que tengan esas imágenes. Ahí creo que estaba como 8 kilos más flaca” , dijo entre risas.

Keiko Fujimori sorprendió a todos cuando se dio a conocer que fue modelo durando su adolescencia. (VIDEO: Archivo)

¿POR QUÉ DECIDIÓ PARTICIPAR EN EL MISS PERÚ LA PRE 2022?

La influencer de 14 años postuló al Miss Perú La Pre en el 2021 y su casting se hizo viral rápidamente en redes sociales. Sin embargo, la menor terminó descartando su candidatura por motivos que no quiso revelar en su momento. Entoces, ¿qué la motivo a participar en esta nueva edición?

La organización decidió publicar mensajes personales de cada candidata y Kyara aprovechó su oportunidad para contar las razones que la llevaron a participar del concurso de belleza. Además, dio algunos datos pocos conocidos de su vida.

“Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior ”, fue el mensaje de Kyara compartido por la organización.

“ Estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me está brindando la oportunidad de aprender y conocer a varias chicas hermosas y únicas. Espero poder ayudar a demostrar a otras personas de que todos tus sueños se pueden cumplir”, añadió.

Presentación de Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori. (Foto: Instagram/@missperulapre)

