Andy Polo y el mensaje que indignó a Magaly Medina tras denuncia por violencia doméstica: “Pierden el tiempo”

Andy Polo habría enviado mensaje para sus detractores y Magaly Medina enfurece. (Foto: Composición)

Andy Polo afrontará juicio en Estados Unidos tras haber sido denunciado por su aún esposa Genessis Alarcón por el delito de violencia doméstica. Sin embargo, el jugador que recientemente ha sido fichado para Universitario de Deportes se muestra despreocupado en redes sociales pese a las graves acusaciones que hay en su contra.

Durante la transmisión de Magaly TV La Firme, de este viernes 11 de marzo, Magaly Medina precisó que el futbolista continúa subiendo contenido en sus redes sociales y que hasta se habría tomado el tiempo de responderle a sus detractores a través de una historia de Instagram.

“Pierden nada más el tiempo cuando me critican. Quieren verme abajo y a subir más me motivan. Cada quien se tiene que poner bien pilas. Sin envidia” , es el extracto de la canción de Grupo Firme y Maluma que compartió en su plataforma mientras manejaba su auto.

Recordemos que Andy Polo está siendo fuertemente criticado desde que su esposa lo acusó de haberla agredido física y psicológicamente, de haber abandonado a sus hijos y de haberle sido infiel hasta con seis mujeres. Universitario de Deportes también está siendo cuestionado por ficharlo pese a la polémica que atraviesa al día de hoy.

MAGALY MEDINA EXPLOTA

La periodista de espectáculos no soportó que Andy Polo se mostrara tan despreocupado en sus redes sociales, ya que daba a entender que realmente no le teme al juicio civil que enfrentará en Estados Unidos por los cargos de violencia que hay en su contra.

“Él aparece en sus historias así, bien contento, manejando y cantando una canción que le envía a todo el mundo. Con él no es... él ya está contratado y protegido por un club en Perú. Este cree que todas las mujeres somos unas personas débiles de espíritu, que nos dejamos maltratar, cree que se puede engañar a todo un país” , manifestó indignada.

Asimismo, consideró que su indiferencia es una “falta de respeto” a los hinchas de Universitario, quienes tampoco estarían felices con su ingreso. “No se puede engañar a una hinchada. La hinchada de la U y Alianza es muy fuerte, pero esto es faltarle el respeto. He leído que muchos hinchas están decepcionados de esta contratación porque es un hombre que no se ha comportado a la altura ”, sostuvo.

Andy Polo y el mensaje que indignó a Magaly Medina tras denuncia por violencia doméstica. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

GRAVE ACUSACIÓN CONTRA LOS TIMBERS

En entrevista con ESPN, Genessis Alarcón señaló que los Timbers de Portland la presionaron para retirar los cargos de violencia doméstica que había presentado contra el exjugador peruano de ese equipo de la MLS.

Para demostrarlo, Michael Fuller, abogado de Génessis en Estados Unidos, difundió una serie de audios que demostrarían que representantes del Portland Timbers sí se acercaron a ella dos semanas después del hecho de violencia.

En la grabación, reproducida por el espacio de Magaly Medina, se puede escuchar a una voz femenina hablando con la mujer, quien recibió la ayuda de un intérprete para explicarle los cargos contra Andy Polo.

La presunta representante del club estadounidense le dice a la madre de los hijos del futbolista que ella tendrá la decisión final si desea seguir con el caso; sin embargo, ella le sugiere que no siga con los cargos. “Por supuesto, esperamos que diga que no, que no (quiere presentar cargos)” .

Cabe señalar que la publicación de la grabación se produjo un día después de que Génessis Alarcón declarara ante los abogados de la Major League Soccer, quienes investigan el caso de violencia doméstica que sufrió.

