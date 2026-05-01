Perú

Campaña de salud gratuita este 02 de mayo: ¿cuáles son los servicios disponibles durante la jornada?

La iniciativa busca fortalecer la salud pública local, promover la prevención de enfermedades y fomentar hábitos saludables en la comunidad

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El evento incluye atención en medicina general, odontología, obstetricia, nutrición, inmunizaciones, psicología y optometría, entre otros servicios especializados - Créditos: Magnific/Freepik.
El evento incluye atención en medicina general, odontología, obstetricia, nutrición, inmunizaciones, psicología y optometría, entre otros servicios especializados - Créditos: Magnific/Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra informó que este sábado 2 de mayo se realizará una campaña de salud gratuita dirigida a la población local. La actividad tiene previsto desarrollarse desde las 8:00 hasta las 13:00 horas en la plaza Mayor del distrito y contará con la participación del Ministerio de Salud (Minsa), el Centro Materno Infantil Santa Rosa y diversas entidades privadas

La jornada, abierta a personas de todas las edades, ofrecerá una amplia gama de atenciones médicas y asesorías especializadas, así como espacios de entretenimiento para niños y adolescentes.

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El evento incluye atención en medicina general, odontología, obstetricia, nutrición, inmunizaciones, psicología y optometría, entre otros servicios especializados - Créditos: Magnific/Freepik.
El evento incluye atención en medicina general, odontología, obstetricia, nutrición, inmunizaciones, psicología y optometría, entre otros servicios especializados - Créditos: Magnific/Freepik.

La municipalidad destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la salud pública, facilitar el acceso a consultas y fomentar hábitos saludables en la comunidad. El evento busca también sensibilizar sobre la prevención de enfermedades y la detección temprana de condiciones que afectan la calidad de vida.

Según lo anunciado, los asistentes podrán acceder a diversos servicios sin costo alguno, tanto en el área de salud como en actividades lúdicas y de cuidado personal. La presencia de profesionales y la articulación con instituciones públicas y privadas garantizan la calidad y diversidad de la atención brindada.

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La jornada médica comenzará desde las 8 horas - Créditos: Puente Piedra.
La jornada médica comenzará desde las 8 horas - Créditos: Puente Piedra.

Servicios médicos

  • Triaje: evaluación inicial de los signos vitales y del estado de salud general para determinar las necesidades de atención de cada persona.
  • Medicina general: consultas para diagnóstico, orientación y tratamiento de enfermedades comunes.
  • Odontología: atención dental básica que incluye revisión, diagnóstico y consejería sobre salud bucal.
  • Fluorización: aplicación de flúor para prevenir la aparición de caries en niños y adultos.
  • Obstetricia: control prenatal, consejería en salud sexual y reproductiva, y orientación para gestantes.
  • Nutrición: evaluación y recomendaciones sobre alimentación adecuada para diferentes edades y condiciones de salud.
  • Sesión educativa de nutrición: charlas y talleres enfocados en la promoción de hábitos alimenticios saludables.
  • Consejería de ITS: información y orientación sobre prevención y detección de infecciones de transmisión sexual.
  • Terapia física: atención para personas con problemas musculares, articulares o de movilidad, con ejercicios y técnicas de rehabilitación.
  • Inmunizaciones: aplicación de vacunas para proteger contra enfermedades prevenibles.
  • Juegos lúdicos de psicología: actividades recreativas diseñadas para promover el bienestar emocional y el desarrollo personal en niños y adolescentes.
  • Psicología: atención y orientación en salud mental para quienes requieran apoyo emocional o psicológico.
  • Optometría: evaluación de la visión y detección de problemas visuales, con recomendaciones para el cuidado ocular.

Servicios de cuidado personal y actividades recreativas

  • Peinados: arreglo y diseño de cabello para niños y adultos.
  • Manicure: cuidado y embellecimiento de las uñas de las manos.
  • Barbería: servicio de afeitado y arreglo de barba para el público masculino.
  • Corte de cabello: cortes gratuitos realizados por profesionales para toda la familia.
  • Caritas pintadas: actividad artística dirigida a los más pequeños para incentivar la creatividad y el juego.

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