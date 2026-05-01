Dos trabajadores mueren en fábrica clandestina de Pisco por inhalación de amoníaco a vísperas del Día del Trabajador

En el distrito de San Andrés, Pisco, dos obreros fallecieron trágicamente mientras limpiaban una poza de maceración en una fábrica clandestina de harina de pescado. Según declaraciones de la Policía Nacional, los trabajadores se habrían desvanecido por la inhalación de gases tóxicos de amoniaco. | Eco TV Ica

Una fatal jornada laboral se registró a vísperas del Día del Trabajador. En el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, departamento Ica, dos trabajadores perdieron la vida tras inhalar gases tóxicos mientras realizaban labores de limpieza en una cisterna dentro de una fábrica clandestina de harina de pescado.

El accidente ocurrió en el asentamiento humano ‘Dios Te Ama’, en inmediaciones del sector conocido como ‘El Botadero’. Según información policial, los obreros se encontraban limpiando una poza de maceración cuando una fuga de amoníaco provocó que perdieran el conocimiento y cayeran al interior del pozo, sin posibilidad de salir.

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Una de las víctimas fue identificada como Antonio Palomino Pantoja, conocido mototaxista de la zona y el segundo identificado es Wilder Castro, conocido como ‘el Chimbotano’, según informó Pisco te informa.

Desde la Policía Nacional (PNP) se informó que un tercer trabajador logró salir con vida y pedir ayuda, siendo trasladado de emergencia a un centro de salud; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado.

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El coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de Pisco, confirmó que el lugar operaba de manera ilegal. “Se trata de una fábrica clandestina utilizada para elaborar harina de pescado. Estas actividades están prohibidas porque ponen en grave riesgo la vida de las personas”, señaló.

Agentes policiales y de serenazgo inspeccionan la escena donde dos hombres perdieron la vida en una fábrica clandestina de harina de pescado en Pisco, Perú, con insertos de las víctimas y un pozo de la instalación. (Pisco TV)

El oficial explicó que la fuerte concentración de amoníaco fue determinante en la tragedia. “El amoníaco hace que las personas pierdan el conocimiento. Al desvanecerse, caen a la poza y ya no pueden salir”, detalló.

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Debido a la alta toxicidad del ambiente, los bomberos tuvieron que intervenir con equipos especiales para recuperar los cuerpos. “No se podía ingresar por el fuerte olor. Se necesitó el apoyo de personal con mascarillas y equipos especializados”, agregó el jefe policial.

Reclutador sería la segunda víctima mortal

Las autoridades informaron inicialmente que los trabajadores habrían sido contratados por Wilder Castro, conocido como 'Chimbotano’, quien era buscado para determinar responsabilidades. Sin embargo, horas después se confirmó que él también figura entre las víctimas mortales del accidente.

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De acuerdo con reportes de medios locales, Castro llegaba de manera periódica a Pisco para coordinar trabajos con Palomino Pantoja y reclutar a otras personas para labores en la planta. El último jueves, tras la caída de Palomino al pozo luego de perder el conocimiento por los gases, ‘Chimbotano’ habría intentado auxiliarlo, pero también se desvaneció y terminó cayendo en la misma poza.

La Policía coordina con la municipalidad de San Andrés para proceder con la clausura de estas instalaciones ilegales. “No podemos permitir que trabajadores, muchos de otras regiones, mueran en estas condiciones”, enfatizó el coronel.

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El caso ha generado preocupación en la zona, ya que se presume la existencia de más plantas clandestinas dedicadas a esta actividad, lo que incrementa el riesgo para quienes laboran en condiciones informales y sin medidas de seguridad.

Muertes trágicas en la víspera del Día del trabajador

Cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, fecha que recuerda la lucha histórica por mejores condiciones laborales, la jornada de ocho horas y los derechos fundamentales para los trabajadores. Su origen se sitúa en las protestas de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde obreros exigieron condiciones dignas y enfrentaron una represión que marcó el movimiento obrero a escala mundial.

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En Perú, esta jornada es feriado nacional y representa un espacio para analizar tanto los avances como los desafíos pendientes en materia laboral. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), persisten altos índices de informalidad y deficiencias en la fiscalización, especialmente en sectores vulnerables.

Durante los días previos a la conmemoración, dos trabajadores murieron en una fábrica clandestina de harina de pescado en Pisco tras inhalar gases tóxicos, lo que evidencia brechas graves en la seguridad laboral. Organizaciones sindicales y autoridades han subrayado que miles de trabajadores continúan expuestos a condiciones precarias y sin protección adecuada, situación que se repite en tragedias como la ocurrida en 2017, cuando jóvenes fallecieron atrapados en contenedores durante un incendio en Lima.

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