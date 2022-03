Andy Polo: audio demostraría que abogada de los Timbers presionó a Génessis Alarcón para evitar denuncia

Abogado de la esposa de Andy Polo revela audios que comprometerían al exequipo del futbolista. (Foto: Composición)

Michael Fuller, abogado de Génessis Alarcón en Estados Unidos, difundió una serie de audios que demostrarían que representantes del Portland Timbers, exequipo de Andy Polo, intentaron convencerla para que no denuncie al futbolista peruano por violencia doméstica.

El programa Magaly Tv: La firme replicó las revelaciones del periodista Jeff Carlisle de ESPN. Como se recuerda, la expareja del nuevo jugador de Universitario de Deportes contó que el jefe de seguridad de los Timbers tenía conocimiento del maltrato que sufrió en el 2021.

En la grabación, reproducida por el espacio de Magaly Medina, se puede escuchar a una voz femenina hablando con Génessis Alarcón, quien recibió la ayuda de un intérprete para explicarle los cargos contra Andy Polo.

Tras la explicación, la presunta representante del club estadounidense le dice a la madre de los hijos del futbolista que ella tendrá la decisión final si desea seguir con el caso; sin embargo, ella le sugiere que no siga con los cargos. “ Por supuesto, esperamos que diga que no, que no (quiere presentar cargos) ”.

Cabe señalar que la publicación de la grabación se produjo un día después de que Génessis Alarcón declarara ante los abogados de la Major League Soccer, quienes investigan el caso de violencia doméstica que sufrió.

“ Es muy probable que los Timbers también sean considerados en esta demanda civil por haberla presionado a ella y ocultado además la violencia doméstica de la que ellos fueron testigos ”, comentó la popular ‘Urraca’.

MAGALY MEDINA CUESTIONA COMUNICADO DE UNIVERSITARIO

Universitario de Deportes sacó cara por Andy Polo y señaló mediante un comunicado que lo contrataron tras investigar que no tiene ni una demanda penal en el Perú y Estados Unidos. Las palabras del club crema causaron que Magaly Medina enfurezca.

“Claro, archivado, pero no eso no implica que no haya abusado psicológicamente y físicamente de esa mujer, tal y como ella lo manifestó aquí y al club. Que esa demanda que no prosiguiera, según sus abogados, ahora se sabe que fue por presión de los Timbers”, empezó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que pese a que no existe una demanda legal, eso no quita que Andy Polo haya abusado de su todavía esposa, pues en su programa mostró todas las pruebas y que si el proceso no siguió fue porque Génessis Alarcón fue presionada por el antiguo club del futbolista peruano.

“Ahora la ‘U’ en este comunicado, que yo pensé que iba a decir algo más racional o que entendiera a sus hinchas, sin embargo, lo que dice es que ellos averiguaron y que no encontraron ningún proceso penal. Eso no quita lo que ha pasado y que sea un mal padre. No pueden ponerse una venda en los ojos ”, sentenció.

Audios difundidos por la defensa de Génessis en Estados Unidos deja entrever que el exequipo de Andy Polo intentó persuadirla para evitar que lo denunciara.

SEGUIR LEYENDO: