Lupus en Perú: cerca de 20,000 personas enfrentan el reto de convivir con esta enfermedad autoinmune

Primer plano de una mujer de mediana edad con erupciones cutáneas en forma de mariposa en el rostro, un síntoma común del lupus eritematoso sistémico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, cerca de 20,000 personas viven con lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a más de cinco millones de personas en el mu-ndo.

El lupus, también conocido como lupus eritematoso sistémico, se produce cuando el sistema inmunológico ataca tejidos sanos, comprometiendo órganos como los riñones, la piel, las articulaciones, el cerebro y el corazón. Según datos de la Lupus Foundation of America y publicaciones en Reumatología Clínica, la prevalencia nacional es de 60 casos por cada 100.000 habitantes.

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El 90% de los casos diagnosticados corresponde a mujeres en edad reproductiva, especialmente entre los 15 y 45 años. Sin embargo, una proporción importante de personas afectadas aún no ha recibido un diagnóstico, lo que prolonga el tiempo de espera y dificulta un tratamiento oportuno.

El doctor Manuel Ugarte Gil, especialista en reumatología, explica que la variabilidad de los síntomas y la baja sospecha clínica en etapas iniciales pueden hacer que la identificación del lupus demore más de dos años desde la aparición de los primeros signos.

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Los síntomas pueden incluir fatiga, dolor articular, fiebre, erupciones cutáneas —como la característica en forma de mariposa sobre el rostro—, lesiones que empeoran con la exposición al sol, artritis, alteraciones en la circulación de las manos y pies, pérdida de cabello y problemas en órganos internos.

Además, la enfermedad puede provocar complicaciones severas como la nefritis lúpica, una inflamación renal que puede derivar en insuficiencia renal crónica si no se trata a tiempo.

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Esta infografía detalla los síntomas iniciales más frecuentes y menos evidentes del lupus, una enfermedad autoinmune conocida como el "gran imitador" por la complejidad de su diagnóstico precoz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detección tardía, desafíos y necesidades de los pacientes

En muchos casos, los primeros síntomas se confunden con los de otras enfermedades, lo que lleva a que las personas opten por la automedicación o posterguen la consulta médica. La falta de información sobre el lupus y el acceso limitado a pruebas especializadas, sobre todo fuera de Lima, dificultan la identificación temprana.

Este escenario favorece la persistencia de mitos, como la creencia de que el lupus siempre es incapacitante. En realidad, con un tratamiento adecuado, muchas personas pueden mantener una vida activa.

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El abordaje integral del lupus combina tratamiento farmacológico, seguimiento médico y cambios en el estilo de vida. Entre las recomendaciones más importantes figuran la protección frente a la radiación solar, el control del estrés y la adherencia a los medicamentos para reducir la frecuencia de los brotes y prevenir complicaciones.

Aunque el lupus no tiene cura, en los últimos años se han desarrollado terapias inmunomoduladoras más específicas, que han mejorado la calidad de vida de los pacientes.

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El diagnóstico del lupus puede incluir análisis de sangre, pruebas de orina, biopsias y exámenes clínicos detallados. En el caso de complicaciones, como daño renal o en el sistema nervioso, la vigilancia estrecha resulta clave.

El Día Mundial del Lupus, que se conmemora cada 10 de mayo, busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la detección precoz y el apoyo a quienes conviven con esta condición.

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El doctor Ugarte Gil resaltó que “detectar el lupus a tiempo mejora el pronóstico y reduce la carga económica tanto para los pacientes como para el sistema de salud”.