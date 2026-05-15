Perú

Facultades de San Marcos suspenden clases presenciales y amplían virtualidad tras protestas y toma del campus universitario

El conflicto universitario escaló luego de que estudiantes bloquearan ingresos al campus en rechazo a la denominada “Ley Jerí”, cuyo debate parlamentario está previsto para este jueves

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Estudiantes de la UNMSM realizan una toma pacífica de la Ciudad Universitaria contra el proyecto de reelección inmediata de autoridades. Composición: Infobae
Estudiantes de la UNMSM realizan una toma pacífica de la Ciudad Universitaria contra el proyecto de reelección inmediata de autoridades. Composición: Infobae

La protesta estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) escaló en las últimas horas tras la toma de la Ciudad Universitaria en rechazo al proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias. La medida se desarrolla en medio de un escenario de tensión institucional que involucra a estudiantes, facultades y órganos de gobierno universitario, mientras el Congreso de la República prepara el debate de la iniciativa legislativa.

La movilización comenzó con una marcha interna dentro del campus y posteriormente derivó en el control de los accesos principales de la universidad. Representantes estudiantiles informaron que la protesta se mantendrá hasta el jueves 14 de mayo, fecha prevista para la discusión parlamentaria del proyecto. Los dirigentes también evalúan realizar un plantón frente al Congreso durante la sesión legislativa.

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Facultades modifican actividades por la toma del campus

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúan con la toma del campus universitario en protesta contra un proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de autoridades. La medida ha generado una respuesta de la rectora Jerí Ramón, quien ha interpuesto una denuncia penal contra los alumnos. Exitosa

Ante la permanencia de estudiantes en los accesos de la Ciudad Universitaria, distintas facultades emitieron comunicados con medidas académicas y administrativas excepcionales. La Facultad de Ciencias Biológicas informó la ampliación de la virtualidad para las actividades correspondientes al jueves 14 de mayo.

En el Comunicado N.° 11-FCB-UNMSM/2026, la facultad señaló que la decisión responde a “la persistencia de las tomas registradas en las puertas de acceso a la Ciudad Universitaria y con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de nuestra comunidad universitaria”. El documento precisa que las labores académicas, de investigación y administrativas se desarrollarán de forma virtual según las coordinaciones internas de cada unidad.

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Además, la Facultad de Ciencias Biológicas exhortó a la comunidad universitaria a preservar “el diálogo, el respeto a la institucionalidad universitaria y la búsqueda de soluciones que permitan el pronto restablecimiento de la normalidad”.

La Facultad de Ciencias Sociales también dispuso restricciones. Mediante un comunicado oficial, el Consejo de Facultad acordó la suspensión de las actividades académicas desde las 18:00 horas del 14 de mayo “con cargo a recuperación” hasta que se normalice la situación dentro del campus. Las actividades administrativas continuarán bajo modalidad remota.

Comunciado de la Facultad de Ciencias Biológicas
Comunciado de la Facultad de Ciencias Biológicas

Letras y Ciencias Humanas cuestiona el proyecto de ley

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas expresó públicamente su posición frente a la iniciativa legislativa que debate el Congreso. En su comunicado oficial, el decanato manifestó preocupación por la “actual coyuntura de crisis política en la universidad” y pidió archivar el proyecto de reelección de autoridades.

La facultad informó además la suspensión de actividades académicas desde la 1:00 p. m. del jueves 14 de mayo, medida que permanecerá vigente mientras persistan los problemas de acceso a la Ciudad Universitaria. Las actividades administrativas continuarán de manera remota.

El pronunciamiento añade que la facultad reafirma “su compromiso con la alternancia, la participación y la transparencia en este proceso electoral”. La posición institucional se suma a las críticas formuladas por agrupaciones estudiantiles y sectores docentes que rechazan una eventual reelección inmediata de rectores.

Comunicado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Comunicado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

En paralelo a las protestas, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) comunicó su disposición para mantener conversaciones con las autoridades universitarias. El gremio estudiantil confirmó que el Consejo Universitario convocó inicialmente a una mesa de diálogo programada para las 10:30 de la mañana.

Sin embargo, la organización indicó que el horario planteado no respondió a un acuerdo previo entre ambas partes. Según el comunicado estudiantil, actualmente existen coordinaciones para definir una nueva fecha y hora para la reunión con representantes de la comisión universitaria.

La búsqueda de un nuevo espacio de diálogo ocurre mientras continúan las medidas de protesta dentro de la universidad y crece la expectativa sobre la votación parlamentaria del proyecto de ley.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue tomada por estudiantes en protesta contra el proyecto de ley 12736, conocido como 'ley Jeri Ramón', que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores. Conoce los detalles y las implicaciones.

Redes sociales institucionales limitan interacción

En medio de la controversia, la cuenta oficial de la UNMSM en la red social X mantuvo las publicaciones programadas por el aniversario número 475 de la institución. No obstante, usuarios detectaron restricciones en los comentarios de las publicaciones oficiales, lo que limitó la interacción pública durante la coyuntura universitaria.

La decisión generó observaciones entre estudiantes y usuarios de la plataforma, especialmente por el contexto de protestas relacionadas con la denominada “Ley Jerí”. Mientras tanto, el debate sobre la reelección de autoridades universitarias continúa tanto dentro del campus como en el ámbito político nacional.

La continuidad de Jeri Ramón al frente de la UNMSM depende de la eventual aprobación y promulgación de la norma que permitiría la reelección inmediata de rectores. El proyecto permanece bajo evaluación parlamentaria y su resolución impactará directamente en la estructura de gobierno de la universidad y en el proceso electoral interno.

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