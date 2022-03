Susy Díaz confiesa que Florcita Polo se separó de Néstor Villanueva por un ampay y pide que vuelvan por sus hijos

Susy Díaz confiesa que Flor Polo Díaz se separó de Néstor Villanueva por un ampay del cantante en Chancay. (Foto: Composición)

En enero de este año, Florcita Polo Díaz difundió en sus redes sociales un comunicado en el que confirmó el fin de su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva, luego de 12 años juntos y con dos pequeños hijos. Desde entonces, la hija de Susy Díaz ha querido mantener en total reserva las razones de su ruptura.

Sin embargo, la exvedette concedió una entrevista para el programa de Magaly Medina, donde reveló de una vez por todas por qué su hija se molestó con Néstor al punto de separarse y estar a punto de firmar el divorcio, puesto que el cantante se lo ha visto sacando sus pertenencias del departamento donde vivían juntos en Los Olivos.

Según Susy Díaz, la empresaria enfureció porque Néstor fue ampayado con una jovencita en Chancay. En las imágenes que difundió Magaly TV La Firme, el aún esposo de Florcita fue captado tomando con sus amigos y luciendo bastante cercano con una mujer llamada Adriana Valencia, quien sería también cantante y una gran admiradora de Villanueva.

“ Salió el ampay de Chancay y eso le ha dolido mucho. Yo le he dicho a Néstor que le dé tiempo, que yo puedo hablar con Flor para que se amisten. También le dije que si no le ha pedido el divorcio por algo, no se quiere separar. De repente le está dando un castigo y después de un tiempo se le pasara la cólera”, precisó Díaz.

LOS HIJOS DE FLORCITA EXTRAÑAN A SU PADRE

Asimismo, Susy Díaz señaló con gran pesar que los más tristes por esta separación son los dos hijos que tuvo Florcita Polo con Néstor Villanueva. Recordemos que en Navidad, los hermanos fueron separados porque sus padres no deseaban pasar la Nochebuena juntos.

“ Estefano, de cuatro años, está normal. Pero Adriano, que tiene nueve, sí lo veo que dice ‘mamá, vuelve con mi papá’. Y Flor le dice ‘no, tú no sabes lo que ha pasado. No voy a volver, ya le perdoné bastantes cosas’. Como es mayorcito, quiere que sus padres vuelvan. Llama también al papá para hacerlos amistar”, relató la exvedette.

Por ese motivo, la popular ‘reina de las dietas’ pidió que regresen lo antes posible: “Yo les he dicho que se quisiera que se amisten por los bebés. Son muchísimos años, han pasado cosas más fuertes. En estos tiempos Néstor ha demostrado que es buen padre, que trabaja y en lo que puede paga”.

Susy Díaz confiesa que Flor Polo Díaz decidió ponerle fin a su matrimonio con Néstor Villanueva por un ampay. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LA VERSIÓN DE NÉSTOR VILLANUEVA

Recordemos que Néstor Villanueva desmintió haberle sido infiel a Flor Polo Díaz tras ser captado junto a una desconocida joven mientras bebía con un grupo de amigos en Chancay. Según él, la mujer se trata de una menor de edad, hija de una amiga suya.

“Ese tema del ampay es algo delicado en el que se ha metido la señora Magaly Medina, porque me han involucrado con una chica de 17 años, quien estaba con su madre, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, y todos nos dedicamos a la música”, dijo en el programa Arroz con Mango.

Villanueva señaló, además, que la familia de la menor con la que fue captado está evaluando demandar a Magaly por dejar entrever que existiría un romance entre ambos, siendo así la manzana de la discordia en su relación con Florcita. “Sé que van a tomar cartas en el asunto. Pues ahí no se ve nada malo, no me ven abrazándola ni nada parecido”, expresó.

