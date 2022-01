Brunella Horna ya no quiere tener un hijo con Richard Acuña por estas razones

Brunella Horna se siente completa con su mascota. (Foto: Instagram)

Como se ha visto en los últimos días, Brunella Horna ha formado parte del panel de conductoras de América Espectáculos y es por eso que en la edición de este 05 de enero la joven empresaria aprovechó la oportunidad para dejar en claro que aún no quiere convertirse en madre.

Durante la emisión del magazine matutino, la modelo comenzó contando que una de las razones más importantes por la que todavía no piensa en ser mamá es porque ahora tiene a su cuidado a su mascota Chema por la que se desvive.

“Acepto que antes quería ser mamá hasta que tuve mi perrito, sé que es una comparación drástica, pero ‘Chema’ me llena tanto, tiene su coche y lo trato como un bebé. Justo hoy no tenía donde dejarlo, iba a traerlo. Más adelante seré mama, por ahora soy mamá de ‘Chema’”, expresó.

Rápidamente, la conductora Valeria Piazza coincidió con su compañera y señaló que ella también se compraría una mascota pues aseguró que cumplirá su sueño de ser madre en un par de años más.

“Yo voy a comprar un loro para tener algo que cuidar... Fuera de bromas creo que en unos años más (seré madre), soy muy joven. Fácil en unos tres o cuatro años más puede ser”, expresó.

Otra de las importantes razones por la que decidió postergar sus planes con Richard Acuña de ser padres es porque hoy en día prefiere dedicarse a sacar adelante sus negocios puesto que, fueron afectados por la crisis económica que provocó la llegada del coronavirus.

“Cuando sea mamá quiero dedicarme totalmente a mi hijo, quiero un año sabático. Pienso que ahora no puedo hacerlo, quiero estar más estable económicamente... tengo dos empresas: mi peluquería y mi marca de ropa...(Tuve 17 tiendas) hasta la pandemia, por eso tengo que levantarme, no puedo tener hijos”, concluyó.

Recordemos que Valeria Piazza y Brunella Horna se encuentran conduciendo ‘Más espectáculos’ junto a la reportera Ximena Dávila, a quien se le ha visto durante más de un año trabajando en América Televisión entrevistando para diferentes programas.

BRUNELLA HORNA DESCARTA PLANES DE MATRIMONIO CON RICHARD ACUÑA

El pasado mes de noviembre, Brunella Horna se presentó en el programa América Hoy para participar en una divertida secuencia de preguntas y respuestas en donde fue consultada sobre sus futuros planes de matrimonio con Richard Acuña. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022? “, leyó la conductora Janet Barboza.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no. No quiero, no me provoca”, contestó la modelo a lo que rápidamente la psicóloga Lizbeth Cueva comentó. “Algo debe estar pasando ahí porque hace un tiempo querías y ahora no”.

El popular Giselo, fiel a su estilo no dudó en bromear sobre la situación y pidió a la especialista que no “le eche la sal” a la relación de Brunella con el excongresista así como lo hizo con Melissa Paredes en su momento.

“Uno compara, analiza y ve más allá. Hace unos meses ella estaba muy ilusionada en casarse y ahora ya no tiene esa misma actitud. Algo debe estar pasando”, afirmó la especialista.

Brunella Horna se aburrió de esperar el anillo de compromiso de Richard Acuña. (Foto: Instagram/Captura TV)

