Magaly Medina y su advertencia a Daniela Darcourt: “Cualquier día te saco la mugre”

Magaly Medina en la última semana ha estado envuelta en más de un escándalo debido a la fuerte discusión que tuvo con Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Asimismo, la ‘Urraca’ comunicó en su programa que su amistad con Jessica Newton llegó a su fin tras las declaraciones de la organizadora del Miss Perú.

Sin embargo, un curioso momento se vivió cuando dio inicio a su programa Magaly Tv: La firme, pues ella apareció bailante el tema ‘Señor Mentira’ de Daniela Darcourt, señalando que asistiría al concierto de la salsera para ver el show que ha preparado.

En ese mismo sentido, la popular ‘Urraca’ dejó en claro que la cantante de salsa no es su amiga, esto pese a que grabó el tema ‘Probablemente’ junto a su esposo Alfredo Zambrano.

“ No es mi amiga ah, así que cualquier día Daniela que yo te saque la mugre acá, no te me vengas... ”, dijo la polémica periodista en medio de las risas, pues era una clara referencia al reciente enfrentamiento que había tenido con la familia de Jessica Newton.

Además, Magaly Medina explicó que en anteriores oportunidades ha criticado a Daniela Darcourt y ella le sigue escribiendo como si no hubiera pasado nada, algo que la pareció muy bien de su parte.

“ Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando. La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella, admiro su voz increíble, siempre lo voy a decir, creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, acotó.

TERMINÓ SU AMISTAD EN VIVO

Magaly Medina habló en su programa sobre el alejamiento que tuvo con la familia de Jessica Newton luego de haber criticado la segunda pedida de mano que le hizo Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid en uno de sus conciertos.

Los comentarios de la popular ‘Urraca’ no fueron del agrado de la hija de la exreina de belleza y envió un comunicado en su cuenta de Instagram contando que se quebró la confianza que había entre ellos cuando grabó una conversación que había tenido con Deyvis el día del nacimiento de su hijo.

En otro momento, Jessica Newton también grabó un video en sus redes sociales para explicar que estaba distanciada de la polémica periodista por temas que habían pasado y que ella sabía perfectamente, además que todo se lo diría por interno ya que ella no tenía un programa de espectáculos para generar rating.

“ Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga a quien debo decirle ‘mamita, no me quieras tanto, porque si así me quieres, como será cuando no”, dijo.

Tras anunciar el fin de su amistad con Jessica Newton, Magaly Medina dejó en claro que Daniela Darcourt no es su amiga.

