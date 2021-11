Julián Alexander: ¿Quién es el novio de Ethel Pozo y en qué trabaja?

Ethel Pozo y Julián Alexander ya tienen planes de casarse. (Foto: Instagram)

Ethel Pozo ha gritado su amor a los cuatro vientos por Julián Alexander, y aunque llevan una corta relación de seis meses, ya tienen planes de matrimonio. Incluso, mucho se ha cuestionado que sea tan pronto, pues ya conductora de América Hoy tiene dos hijos.

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes!!! Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento (a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora”, escribió en una oportunidad Ethel Pozo en su cuenta de Instagram.

En una edición pasada del programa América Hoy, Ethel Pozzo se animó a hablar de cómo conoció a su pareja, con quien se casará el próximo año.

“Cuando conocí a Julian, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. (…) sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida”, señaló.

Ethel Pozo se comprometió con Julián Alexander. (Foto: Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA JULIÁN ALEXANDER?

Esta unión ha emocionado a muchos de los seguidores de Ethel. Sin embargo, también se han preguntado quién es este hombre que le robó el corazón a la hija de Gisela Valcárcel. Cómo lo conoció y en qué trabaja.

En una entrevista, Ethel contó que conoció a su gran amor gracias a Melissa Paredes, pues fue ella quién se lo presentó. ¿Por qué? La actriz conocía a Julián de Del Barrio Producciones, cuando protagonizaba la telenovela Dos hermanas.

Él cumple el cargo de director en esta productora y es medio hermano de la productora Michelle Alexander.

“Julian y es director, no productor. Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó, a veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, indicó Ethel al diario Trome.

Asimismo, señaló que jamás se lo había cruzado. “Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano”, señaló.

Julián Alexander es el director de telenovelas en Del Barrio Producciones y prácticamente el brazo derecho de su hermana.

¿QUIÉN ES EL PADRE DE LAS HIJAS DE ETHEL POZO?

Ethel Pozo se casó en el 2004 con Fernando Garabán, fruto de su amor tuvieron a su primera hija. Dos años después nació la segunda hija de la hoy conductora de TV.

La expareja de Ethel es fotógrafo de profesión y trabajó por mucho tiempo con Gisela Valcárcel, era el fotógrafo principal de su revista. Hoy en día vive en Estados Unidos.