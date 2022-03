Kiara Trigoso desmiente a Luciana Fuster y aclara por qué retiró el video de las hermanas de Patricio Parodi

Kiara Trigoso aclara que la entrevista a las hermanas Parodi fue este año. (Foto: composición)

La entrevista de Kiara Trigoso donde las hermanas de Patricio Parodi señalan que prefieren ver al guerrero soltero ha generado revuelo y aún sigue trayendo cola. Después que Luciana Fuster indicara que este material se grabó el año pasado y no tiene nada que ver con ella, la conductora del programa de YouTube no dudó en desmentirla.

La joven indicó que esta entrevista se grabó en febrero, y que se tuvo que retirar por el pedido de las propias hermanas, con quienes tiene una gran amistad. Trigoso indica que Majo y Mafer estaban recibiendo muchas críticas y quería detener ello.

“Yo lo grabé el 2 de febrero”, señaló Kiara a un reportero de Amor y Fuego. Asimismo, tras ser consultada si es de este año, ella recalcó que sí, El programa lanzó un avance de lo que se verá este miércoles 9 de marzo en el espacio de Willax TV.

Asimismo, se escucha cuando el periodista le pregunta por qué decidió retirar el video de las redes. A lo que ella dice: “Ellas me dijeron que le estaban llegando muchos comentarios de hate (odiadores)”.

Además, reiteró que su amistad con las hermanas Parodi sigue firme, pues “viene desde que tengo 3 años, por una tontería como es un video jamás se acabaría”.

Kiara Trigoso desmiente a Luciana Fuster y explica por qué elimino video de las Parodi. (Video: Amor y Fuego)

LA ENTREVISTA QUE CAUSÓ REVUELO

Como se recuerda, Majo y Mafer Parodi fueron entrevistadas por Kiara Trigoso para su canal de YouTube, aquí se les hace una pregunta a las jovencitas: “¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”. Esto provocó las risas de su hermana gemela, quien no hizo más que sonreír ante la evidente indirecta.

Mafer y Majo Parodi prefieren que su hermano esté soltero. (VIDEO: Youtube / Kiara Trigoso)

De inmediato, las redes estallaron y cayeron en cuenta que Luciana Fuster, actuar pareja de Patricio Parodi, no era aprobada en la familia. Cabe señalar que las gemelas son muy buenas amigas de Flavia Laos, expareja del guerrero.

¿QUÉ DIJO LUCIANA FUSTER SOBRE ENTREVISTA?

Ante ello, Luciana Fuster fue consultada al respecto. Ella señaló que se lleva muy bien con los seres queridos de su pareja y que no entiendo por qué colgaron un video de se grabó el año pasado. Además, resaltó que él no es el único hermano de la familia, también está Iker.

“Vi algo, que fue lo que rebotó de que ellas habían dicho que preferían que su hermano esté soltero. Ellas no solamente tienen un hermano, tienen dos, también tienen a Ike, entonces obviamente la gente lo va a agarrar por mi lado”, indicó Luciana Fuster a América Espectáculos.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también, y más allá de eso, como te cuento, cuando se me acerca la hermana a decirme ‘oye, no hay nada en contra de ti’, esa entrevista me dijo que ellas la habían grabado incluso antes de que empiece el 2022, entonces yo no sé quién la subió, con qué intención la haya subido ahorita, pero no pasa nada”, manifestó.

Luciana Fuster conversó con las hermanas de Patricio Parodi sobre su supuesta rivalidad. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

Asimismo, aclaró que se lleva bien con las hermanas de Patricio Parodi, a pesar de que recién se están conociendo. “Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente, yo tengo que aclarar porque obviamente estoy involucrada yo una vez más: no me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, resaltó Luciana.

