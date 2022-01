Esto es Habacilar: Thalía Estabridis y Tracy Freundt se conmueven al presentar a sus hijos por primera vez

Las modelos de Esto es Habacilar se emocionaron al ver a sus hijos en el set de En Boca de Todos. (Foto: América TV)

Thalía Estabridis y Tracy Freundt, las bellas modelos de Esto es Habacilar, fueron sorprendidas en el set de En Boca de Todos este jueves 27 de enero. Los hijos de ambas llegaron al programa para mostrarse por primera vez ante cámaras.

Thalía Estabridis fue la primera en emocionarse al hablar sobre Valentina, su hija de 20 años. “Es toda mi vida, no me imagino mi vida sin ella. Ella es una niña buena, noble, inteligente, con postura, con pensamiento crítico, valiente, le hace honor a su nombre completamente”, comentó.

Fue en ese momento que Ricardo Rondón anunció que su hija estaba en el programa. Ella ingresó corriendo al set para abrazar a su madre, sorprendiendo a los conductores por su gran altura y sobre todo porque lucía como la “hermana” de Thalía Estrabidis.

“Quiero mucho a mi mamá, es mi mejor amiga. Me encanta verla acá”, comentó la joven, quien contó también que tiene pensado vivir muy pronto en Alemania para estudiar Biología en el campo de la Zoología.

Ricardo Rondón la felicitó por desarrollarse como profesional y le hizo saber el sacrificio laboral que hizo su madre cuando tenía casi su edad. Y es que Thalía Estabridis salió embarazada cuando estuvo a punto de ingresar como modelo a R con Erre; sin embargo, salió embarazada a los 22 años y se retiró del proyecto.

“Cuando me llamó para la primera temporada, le dije llorando a Mariana (Ramírez del Villar) que estaba embarazada. Me dijo que no me preocupara, que el próximo año me llamaría. Y así fue, me llamó cuando Valentina ya había nacido y entré a Habacilar. Ella ha crecido en un set de televisión”, confesó la morocha modelo.

TRACY FREUNDT Y SU HIJO DE 6 AÑOS

Luego de la tierna sorpresa que recibió Thalía Estabridis, la modelo Tracy Freundt se conmovió hasta las lágrimas cuando visualizó a lo lejos a Juan Ernesto, su hijo de 6 años , quien se mostró nervioso por la presencia de las cámaras.

“Él es mi motor, mi energía. Despertarme y compartir con él mis sueños es el regalo más lindo que me dio Dios. Ahora que conozca más mi carrera es algo que siempre anhelé. También anhele un hijito hombre, ir a todos lados juntos, es súper compañero. Estoy agradecida con la vida por permitirme ser mamá”, comentó la recordada ‘Traycicita’ de Habacilar.

Tras ello, Tracy prometió siempre intentar mejorar como persona para que él también haga lo mismo. “Que siga sus sueños, que sea libre, que sea un ser humano que piensa por sí mismo. No importa el camino que quiera, yo siempre voy a estar para él. Quiero que sea feliz y respetuoso con los demás seres humanos”, comentó emocionada.

USUARIOS PIDEN QUE TENGAN MÁS PROTAGONISMO

El estreno de la nueva temporada de Esto es Habacilar ha traído consigo miles de comentarios positivos y negativos en las redes sociales por parte de los fanáticos del programa, luego de ver que algunos chicos reality fueron presentados para formar parte de esta nueva producción.

Los cibernautas señalaron que las legendarias modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis, quienes formaron parte de Habacilar años atrás, estuvieron bailando detrás de Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira, Luciana Fuster, Angie Arizaga en las icónicas coreografías representativas de “Habacilar”. Por eso, los internautas alzaron su voz de protesta contra el programa.

Con algunos memes, los internautas criticaron la decisión de la producción de poner a las chicas reality adelante de Tracy y Thalía. Como sabemos, la presencia de algunos integrantes de Esto es Guerra ha desatado la furia de distintas personas.

