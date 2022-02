Raúl Romero protagoniza video viral sobre Habacilar: “Aún no está en la tele”

Raúl Romero fue el conductor principal de los programas R con erre y Habacilar que se emitieron por la señal de América Televisión.

No descansarán hasta verlo en la pantalla chica. El regreso de uno de los programas más vistos por los peruanos no ha tenido la acogida que se espero. Esto es Habacilar, una fusión de Esto es guerra y el espacio conducido por Raúl Romero, no ha logrado generar picos de rating pese a que reclutaron a Roger del Águila y las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freund, quienes formaron parte del elenco original.

Tras su estreno, los ‘académicos’ tuvieron la esperanza de ver en pantallas al carismático ‘Cara de haba’, pero su ingreso nunca se dio, tomando en cuenta que él mismo reveló que sí hubo un acercamiento por parte de la producción, pero que la comunicación duró un par de minutos, ya que él estaba seguro de que no quería regresar a la TV con ese tipo de formato.

Con el paso de los años, Romero sigue siendo uno de los personajes más queridos por los peruanos, y muestra de ello es un video que publicó una usuaria de Tiktok en su cuenta. En la grabación se logra ver a la joven en el interior de un vehículo y gritando el nombre del conductor, quien no dudó en saludarla y enviarle un beso mientras se encontraba haciendo deporte.

La mujer, que responde al usuario @akemirod, le confesó que no ve el programa Esto es Habacilar porque él no se encontraba. Ante esta revelación, el recordado cantante de los No sé quién y los no sé cuántos le respondió lo siguiente: “Habacilar aún no esta en la tele. Debieron ponerle otro nombre”.

Aunque no dio más detalles, la comunidad de Tiktok se apoderó de la sección de comentarios del video para intentar descifrar lo dicho por el conductor. Algunos consideran que él se estaría preparando para reencontrarse con su público a través de una plataforma digital, y no por una casa televisora.

¿POR QUÉ RAÚL ROMERO NO REGRESÓ A HABACILAR?

En una serie de entrevistas que brindó a plataformas digitales, Raúl Romero fue claro y preciso al indicar que no está en sus prioridades regresar a la pantalla chica, pese a que muchos aclaman verlo por las tardes, el horario que lideró por muchos años.

Sobre su presencia en Esto es Habacilar, mencionó que la producción se comunicó con él, pero este rechazó la propuesta que le brindaron. Cabe indicar que la conducción principal ha recaído en Roger del Águila, quien tiene como co-conductora a Johanna San Miguel, una de las figuras del reality Esto es guerra.

Él también se tomó unos minutos para explicar porqué se canceló Habacilar, el formato sucesor de R con erre. La respuesta que dio es que el rating ya no era favorable, por lo que se tomó la decisión de retirarlo de la pantalla.

En las últimas semanas, Raúl Romero ha recibido cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento por parte de aquellos ‘académicos’ y ‘pitucos del balcón′ , quienes lograron verlo en la TV y reírse de sus ocurrencias en vivo.

Incluso, en plataformas como Tiktok se pueden ver videos dedicados a Romero, sobre todo clips que recuerdan sus mejores momentos al mando de uno de los programas más vistos por los jóvenes peruanos.

