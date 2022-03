Merly Morello entra en pánico y llora al recibir tercera dosis de la vacuna: “Estoy temblando”

Merly Morello entra en pánico y llora al recibir tercera dosis de la vacuna. (Foto: Instagram/@merly_morello_oficial)

La actriz Merly Morello, recordada por su papel de Lily en De Vuelta al Barrio y quien hizo pública su bisexualidad hace poco, tiene acostumbrado a sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram a mostrar todo lo que hace en su día a día. Por ello, los internautas fueron testigos del gran temor que sintió al recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Mediante sus historias, la joven artista publicó fotos y videos de su trayecto a su centro de vacunación. Como se puede ver en las imágenes, Merly luce bastante tranquila antes de llegar. Sin embargo, su semblante cambió por completo al percatarse que sería vacunada sin la compañía de su madre, ya que hace poco cumplió la mayoría de edad.

“Estoy temblando... Como tengo 18, en la tercera dosis no me puede acompañar mi mamá y le tengo pánico. Deséenme suerte” , escribió Morello junto a una fotografía suya en la que se veía bastante preocupada.

Minutos más tarde, Merly posteó un video suyo llorando luego de haber sido inmunizada con la tercera dosis. Para no preocupar a sus seguidores, la actriz optó por reírse de la situación, aunque las lágrimas seguían saliendo de sus ojos.

“Se logró, gente. No voy a negar que esta vez casi no la sentí, solo sentí el final que ardió un poquito, como que quemó. Pero todo bien, ¡sobreviví, gente!” , exclamó.

Es importante resaltar que el miedo de Merly Morello se debe a que le tiene pánico a las agujas. Cuando recibió la segunda dosis de la vacuna, en noviembre de 2021, ella fue acompañada por su madre al local. Sin embargo, su presencia no evitó que llorara frente a las cámaras de América Hoy.

“Yo realmente le tengo pánico a las vacunas, a las sacadas de sangre. He estado llorando desde que llegué. Voy advirtiendo que probablemente me vean llorando. No quiero que sientan pena porque son años viviendo con esta condición”, comentó justo antes de que la enfermera se acercara a ponerle la vacuna. Fue en ese momento que rompió en llanto.

Las conductoras, Janet Barboza y Ethel Pozo, elogiaron a la joven actriz por superar su miedo, ya que esto incentivaba a otros jóvenes a seguir su ejemplo.

¿MERLY MORELLO ES BISEXUAL?

Merly Morello ha sido protagonista de los titulares en la prensa de espectáculos luego de que se hiciera viral una publicación que realizó en la que daba a conocer que era bisexual. Durante una entrevista exclusiva para Infobae, ‘Lily’ en De vuelta al barrio comentó que desde hace mucho tiempo su círculo cercano conoce, sabe y respeta su orientación sexual.

“Lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy” , nos dijo.

Este tema, al estar relacionado a una figura pública, ha permitido que se informe sobre algunos conceptos que pertenecen a la comunidad LGTBI, como por ejemplo qué significa ser bisexual, las problemáticas que enfrentan y cómo podemos apoyarlos para impulsar su visibilidad y erradicar los prejuicios.

Tras esta revelación, Merly estuvo en el ojo de la tormenta por aparecer en un video de TikTok con la joven actriz Daniela Olaya. Ambas se acercaron al rostro de la otra, lo que daba entender que estaban por besarse, pero esto jamás sucedió.

Lo que parecía ser un video más en sus redes sociales, ocasionó que un grupo de usuarios se manifestaran en la sección de comentarios para criticar lo que hicieron, expresando que no deberían de exponerse de esa manera “porque hay niños que las pueden ver”. Sin embargo, otro importante grupo defendió a las actrices.

