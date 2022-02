Janet Barboza se quiebra tras recibir sorpresa de amor de Miguel Bayona: “Ahora aprecia a la mujer que tiene a su lado”

Janet Barboza llora al recibir detalle de Miguel Bayona. (Foto: América TV)

Este 14 de febrero, América Hoy celebró el Día de San Valentín. Es por ello que las conductoras no dudaron en ayudar a Miguel Bayona para que le diera una sorpresa a Janet Barboza. Cabe recordar que la pareja está a puertas de cumplir 5 años de relación y desde hace un tiempo, vive un amor a distancia. Mientras la popular rulitos está en Perú, su novio se encuentra trabajando en Estados Unidos.

Aunque en un principio se mostró bastante incrédula porque tanto Miguel como ella no están acostumbrados a sorprenderse en esta fecha, finalmente, Janet dejó ver su emoción ante el video que le grabó su pareja. Además, le anunció un detalle más.

“Bueno, a pesar de que esto definitivamente no te lo esperabas, porque nosotros no acostumbramos a celebrar 14 de febrero como una fecha especial para celebrar el amor, nosotros lo celebramos siempre, o como decimos nosotros, cuando queramos celebrarlo. Sin embargo, quise celebrarlo este día porque me pareció importante darte un detalle que no esperes. Con el tiempo hemos sabido mejorar y también ser un poquito más detallistas. Espero que te guste la sorpresa que te he preparado, Janet”, se le escucha decir a Miguel Bayona en el video.

Por su parte, Barboza se mostró emocionada y destacó que ellos están en constante comunicación siempre. “Qué lindo. Hablamos todos los días durante una hora. Hacemos videollamadas. Miguel sabe cuánto lo quiero, nos amamos y respetamos. Lo más importantes es que es un amor maduro, hoy en día se ha vuelto muy engreidor, yo imagino que es por la distancia, porque ahora aprecia a la mujer que tiene a su lado, ahora aprecia”, dijo la animadora, quien nunca esperó la otra sorpresa que le habían preparado.

De inmediato, le mostraron un salón lleno de globos, con fotos colgando y cada imagen tenía una dedicatoria, haciendo un resumen de todo lo que han pasado en estos casi 5 años.

Janet Barboza se quiebra tras recibir sorpresa de amor de Miguel Bayona. (Video: América TV/ América Hoy)

Es ahí cuando Janet no puede contener el llanto y se quiebra agradeciendo tremendo detalle de su pareja.

“Qué bonito, qué sorpresa tan increíble. Sabes qué (mientras se seca las lágrimas), sí me provoca llorar porque cuando uno ve fotos, definitivamente recuerda todos los momentos. Han sido muchísimos momentos buenos, no tan buenos. Momentos difíciles, momentos increíbles. Y qué lindo llegar a una etapa como esta y poder decirle a alguien, así con toda la tranquilidad del mundo, quiero que estés conmigo”, indicó.

“Miguel no llegó a curarme nada, me encontró con el corazón sano, me encontró con el corazón feliz, y bueno, yo a él sí lo ayudé un poquito, ya ven ustedes mi experiencia (en son de broma). Al final nosotros nos complementamos perfectamente y nos amamos. Gracias, muchas gracias”, indicó muy emocionada.

Sin embargo, Janet no fue la única sorprendida en el programa. Brunella Horna, Ethel Pozo y Giselo (Edson Dávila) recibieron sus rosas, mientras que Pamela Franco le dedicó una canción a Christian Domínguez.

Brunella y Ethel tampoco pudieron contener el llanto, mientras que Giselo agradeció a su pareja por la sorpresa. Cabe destacar que el animador lleva varios años con su novio, a quien no ha dudado en dedicarle una publicación cada vez que puede.

SEGUIR LEYENDO: