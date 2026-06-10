Estadio Nacional será sede de intercambio de figuritas del Mundial 2026: fecha, horario y detalles del evento gratuito del IPD

Una familia sonríe y comparte figuritas del Mundial 2026 en las gradas del Estadio Nacional, participando en un evento de intercambio de cromos deportivos. (Foto: X / IPD)

Antes de que ruede el balón en el Mundial 2026, miles de hinchas ya viven su propia competencia: completar el tradicional álbum de figuritas. En mercados, centros comerciales y parques, niños, jóvenes y adultos revisan una y otra vez sus sobres en busca de ese cromo esquivo que les permita llenar cada página.

La fiebre mundialista convirtió el intercambio de estampas en un fenómeno que trasciende generaciones. Padres que coleccionaron los álbumes de Italia 90 o Francia 98 ahora acompañan a sus hijos en la búsqueda de las figuritas más cotizadas, mientras grupos de amigos organizan reuniones para cambiar repetidas y compartir anécdotas futboleras.

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En ese contexto, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció una actividad gratuita: un gran intercambio de figuritas del Mundial 2026 en el Estadio Nacional de Lima, una jornada que cerrará la Semana del Deporte por los 45 años de la institución. El ingreso será gratuito y el acceso quedará sujeto al aforo limitado, según la convocatoria difundida por la entidad.

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Los asistentes podrán llevar figuritas repetidas para intercambiarlas con otros aficionados y avanzar en el llenado del álbum oficial. La organización también anunció activaciones, sorteos y propuestas pensadas para público familiar.

¿Cuándo y dónde será el intercambio de figuritas del Mundial 2026 en el Estadio Nacional?

El Instituto Peruano del Deporte invitó a los coleccionistas a participar del gran intercambio de figuritas del Mundial 2026, una actividad que pondrá punto final a la Semana del Deporte por los 45 años de la institución.

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De acuerdo con la publicación difundida por el IPD, el evento se realizará el domingo 14 de junio en el Estadio Nacional. El ingreso será completamente gratuito, aunque el acceso estará sujeto al aforo disponible.

Una familia sonriente intercambia figuritas del Mundial 2026 en las tribunas del Estadio Nacional durante un evento deportivo. (Foto: X / IPD)

La jornada comenzará desde las 11:00. Los organizadores adelantaron que habrá activaciones, sorteos y sorpresas para los asistentes.

¿Cuáles son las figuritas más buscadas del Mundial 2026?

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 se convirtió en un reto: la edición reúne 980 figuritas oficiales, la cifra más alta registrada hasta ahora, debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones participantes.

En los intercambios realizados en Lima, algunas estampas destacaron por su escasez y alta demanda, al punto de alcanzar precios elevados en el mercado secundario.

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Entre las figuritas más difíciles de conseguir se repiten cuatro nombres: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

Coleccionistas y vendedores señalaron que las figuritas de Messi y Cristiano Ronaldo son las más cotizadas y llegaron a venderse por hasta S/30 por cromo.

¿Cuánto cuestan el álbum y los sobres de figuritas en Perú?

La colección no solo exige constancia: también implica un gasto que puede escalar con rapidez si la estrategia se limita a comprar sobres. En Perú, las proyecciones citadas ubicaron la inversión total entre S/3.360 y S/4.200 (aproximadamente USD 970 a USD 1.215) para completar las 980 figuritas solo mediante sobres, sin intercambios ni compras individuales.

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Sobre con siete figuritas: S/4,20

Álbum tapa blanda: S/9,90

Álbum tapa dura (colección): S/49,90

Álbum tapa dura Gold:

Paquetón (caja con 104 sobres):S/420,00

Álbum Panini del Mundial 2026 está disponible en página web de Taily, pero sin sobres de figuritas existentes. Crédito: Captura web Tailoy.

Para reducir costos, los coleccionistas suelen combinar compras de sobres con intercambios presenciales y, cuando falta poco, adquisiciones puntuales de cromos específicos.

¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el intercambio de figuritas del Mundial 2026?

El Estadio Nacional está ubicado en la calle José Díaz s/n, en el Cercado de Lima, con acceso desde vías principales y transporte público. Para asistir al intercambio, la recomendación práctica es optar por opciones masivas y caminar los últimos minutos, ya que en eventos con alta afluencia suele aumentar la congestión en los alrededores.

Metropolitano: usar la Ruta Regular C , que realiza parada en la estación Estadio Nacional los domingos. Desde la Vía Expresa del Paseo de la República, el tramo final es a pie.

Corredor Azul: las rutas por la avenida Arequipa permiten bajar en paraderos cercanos como Estadio Nacional o Saco Oliveros y caminar unas cuadras.

Buses y combis: diversas rutas pasan por 28 de Julio, Petit Thouars y México , con descenso a pocos minutos del recinto.

Taxi o aplicativo: conviene coordinar un punto de recojo cercano para el retorno por la alta afluencia.

Auto particular: el estacionamiento es limitado y la circulación puede variar según la afluencia y los accesos habilitados.