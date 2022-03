Congreso: Oposición confirma que moción de vacancia contra Pedro Castillo se presentará este viernes 4

Pedro Castillo "amenazado" con otra moción de vacancia. Foto: Andina.

Se confirmó que las bancadas de oposición del Congreso de la República presentarán este viernes 4 de marzo la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo . Así lo confirmó Jorge Montoya, el vocero de Renovación Popular, partido que impulsa dicha iniciativa.

El exalmirante comunicó a la prensa, desde el exterior de la sede del Parlamento, que solo existe una moción de vacancia, y no dos como se ha estado informado desde que se conocieron las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien confesó que participó junto el mandatario peruano en actos de corrupción.

“Están avanzando a buen ritmo (...) ya estamos pasando las 30 [firmas] si no me equivoco. Pienso presentarlas el viernes. Están apoyando Renovación Popular, Fuerza Popular y también Avanza País. Tiene la idea de varias bancadas”, expresó Montoya.

“No hay dos mociones. Hay una sola moción que hemos preparado y es una moción multipartidaria porque hemos pedido colaboración a todos los voceros para que si desean inscribir algún argumento lo pongan”, aseveró.

Según explicó el congresista de la agrupación celeste, la demora para presentar la moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo es debido a un tema logístico. “Son firmas electrónicas. Mandamos la moción al congresista, lo buscan, la firma, y regresa a nosotros. Calculo 30 minutos por firma, pero hay miles de factores que demoran”, precisó a Infobae.

Entre los motivos para impulsar la vacancia, el documento señala las “cuestionadas designaciones” en el sector público, “declaraciones problemáticas” y “situaciones poco transparentes en la que se evidencia una reiterada conducta que consideramos califica como incapacidad moral permanente”.

“Esta escena de moción de vacancia tiene que tener un fin. Todos los puntos son importantes, se puede pensar que habrá uno más que otro, pero todos forman un conjunto de un perfil que define al presidente Castillo”, dijo Montoya.

CONFESIONES DE KARELIM LÓPEZ

El último sábado 26 de febrero, Karelim López dio declaraciones a la Ministerio Público en busca de acogerse a la colaboración eficaz. En ellas, sindicó a Pedro Castillo de pertenecer a una red criminal, cuyas operaciones se hacían desde Palacio de Gobierno, la sede de dos ministerios e, incluso, en el Congreso.

Estas confesiones provocaron que el tema de una posible vacancia presidencial reaparezca con fuerza en la agenda de varios legisladores de oposición.

Norma Yarrow – Avanza País

“Esto es un motivo para una vacancia. Ya tenemos actos de corrupción y a una colaboradora eficaz, Karelim Lopez, que está involucrando a mucha gente con diferentes nombres, y, sobre todo, lo más grave es que está acusando al presidente de la República”, declaró para Epicentro TV.

Patricia Chirinos – Avanza País

“Esta es la falsa “gobernabilidad” de quienes protegen al ocupante de Palacio. Son horas cruciales. ¡O se está de lado de la patria o contra ella! El relato de Karelim López respalda mi batalla. Solo hay 2 caminos. La destitución o la vacancia de Pedro Castillo”, tuiteó la congresista.

Carlos Anderson – Podemos Perú

“El presidente tiene que renunciar al cargo de jefe de Estado, si no el Congreso tiene que vacarlo ahora sí con el apoyo de las bancadas políticas. Sin duda, el mandatario con estas revelaciones de la empresaria, quien lo sindica en presuntos delitos, no le queda otra opción que dar un paso al costado”, dijo a La República.

“De comprobarse la colaboración, yo respaldaré una vacancia presidencia. A mí no me sorprenden los hechos que involucran al presidente Pedro Castillo, primero tenía dudas, luego solo esperaba las evidencias”, agregó.

Elvis Vergara – Acción Popular

“Es un día muy complicado para el país si es que fuera cierto la información que se está vertiendo en los medios acarrearía de todas maneras una vacancia presidencial. Dar un mensaje a la nación es lo mínimo que tiene que hacer el presidente, no podemos concebir que se quede callado, queriendo evadir a la prensa (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, expresó a Exitosa.

