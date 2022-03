Jorge Montoya: quién es el parlamentario que presentará HOY moción de vacancia contra Pedro Castillo

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Foto: Agencia Andina

Jorge Montoya estará a cargo de la comisión para investigar el proceso electoral 2021

Jorge Montoya, actual congresista del partido político Renovación Popular, presentará este 08 de marzo la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. Como se recuerda, el jefe de Estado esta siendo cuestionado tras las presuntas revelaciones de la empresaria Karelim López, quien habría afirmado que el presidente estaría involucrado en actos de corrupción.

Pero, ¿Quién es Jorge Montoya, el actual parlamentario que reúne firmas para lograr presentar de manera oficial dicho documento? A continuación conoceremos más del actual congresista.

HOJA DE VIDA DE JORGE MONTOYA

Jorge Montoya nació el 04 de abril de 1951. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Champagnat de la ciudad de Lima. En lo posterior, ingresó a la Escuela Naval del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Marítimas Navales y una maestría en Estrategia Marítima.

Para seguir complementando su carrera, siguió el Curso Superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington D. C.

Sobre su carrera naval, se puede saber que ingresó en el año 1967 a la Marina de Guerra del Perú, donde se retiró en 2007 como vicealmirante. Durante su vida en la marina, fue director general de Material de la Marina, director de Armas Navales, comandante de la I Zona Naval (Piura), comandante de la Escuadra.

Asimismo, se conoció que del 2005 a 2006, fue comandante general de Operaciones del Pacífico de la Marina de Guerra.

Cabe mencionar que durante el segundo gobierno de Alan García como presidente del Perú, Jorge Montoya fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2007.

En su vida política, se puede conocer que en el año 2020 se confirmó su participación, en las elecciones generales de Perú de 2021, como segundo vicepresidente por Renovación Popular. En esas elecciones fue elegido congresista de la república, con 138 238 votos, para el periodo parlamentario 2021-2026.

JORGE MONTOYA CONTRA GESTIÓN DE PEDRO CASTILLO

Desde que se conoció que Pedro Castillo estaría involucrado en actos de corrupción tras el supuesto testimonio de Karelim López, Jorge Montoya fue uno de los primeros congresistas en criticar y cuestionar al mandatario. Ante esto, confirmó que presentará la moción de vacancia.

Es por eso que el vocero de Renovación Popular, anunció que este martes 8 de marzo a las 9.00 a. m. presentarán dicho documento con las firmas que hayan recolectado, las cuales hasta el momento son 40.

“En el transcurso del día se van a ir sumando. Ayer estaban las oficinas cerradas y la firma electrónica requiere de asistencia para hacerlo. Me imagino que hoy empezarán a firmar los que deben hacerlo. Necesitamos 26 y las tenemos hace más de una semana”, señaló en diálogo con Canal N.

“Mañana las 9 de la mañana estamos presentando la moción con las firmas que tengamos (...) Desde la semana pasada ya tenemos las 40 firmas”, agregó Montoya.

Asimismo, el legislador de Renovación Popular hizo un llamado a los parlamentarios que señalaron que iban a colocar su firma en el documento que busca la destitución del jefe de Estado y que aún no lo han hecho.

“Los congresistas están asumiendo una gran responsabilidad para cumplir con sus votantes. Deberían decidirse y decir de una si van a firmar o no van a firmar, pero no seguir en la ambigüedad”, sostuvo.

Recordemos que este 08 de marzo, también el gabinete de Aníbal Torres se presentará ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Ante esto, el parlamentario se pronunció al respecto.

“El Congreso ha dado la confianza a dos gabinetes en vano porque no han cumplido con lo que se suponía que habían prometido cumplir. Ahora vamos a mantener la misma posición de no dar la confianza (...) Sigue el mismo premier, no hay ningún cambio en el MTC. Es más de lo mismo”, declaró.