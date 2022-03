Gian Piero Díaz afirma que volvería a conducir con Renzo Schuller: “Yo no descarto nada”

Gian Piero Díaz resalta que Renzo Schuller es buen conductor. (Foto: Instagram/Captura TV)

Gian Piero Díaz no descartó la idea de volver a conducir algún programa con Renzo Schuller, quien fue su compañero durante los años que se transmitió el recordado reality “Combate” de ATV convirtiéndose en una de las duplas televisivas que se ganó el corazón de miles de televidentes.

Tras el estreno de su nuevo programa Sorpréndete junto a Roxana Fernández Maldonado, el también actor recordó al ahora jurado de Perú Tiene Talento durante una entrevista con un medio local.

Recordemos que luego del fin de Combate y la llegada del popular ‘Pipi’ en el 2019 a la conducción de Esto es Guerra, se comenzó a especular de un posible distanciamiento. Incluso, se les dejó de ver juntos y cada uno promocionaba por su lado sus proyectos. Sin embargo, los fanáticos continúan con la esperanza de ver a los dos nuevamente frente a las pantallas.

“Yo no descarto absolutamente nada en la vida, menos después de la pandemia. Renzo es un excelente conductor, persona y siempre le voy a desear lo mejor”, dijo para el diario el Trome.

Por otro lado, resaltó a la producción del reality de América Televisión por todo el despliegue que hicieron en su programa de estreno. Como se vio, la presentación de cada uno de los competidores se realizó en la playa “Agua Dulce” de Chorrillos sobre un escenario lleno de luces.

“Como siempre, es una súper producción, es increíble, han regresado un montón de chicos, y nada, yo pienso que les va a ir súper bien. Como siempre, les deseo lo mejor del mundo a ellos”, expresó.

Cabe mencionar que Gian Piero Díaz anunció el pasado 20 de diciembre que dejaría la conducción de EEG, después de varias semanas de especulaciones. Díaz se despidió entre lágrimas con un emotivo mensaje y confesó que tomo la decisión para estar más cerca a su familia. En ese momento su compañera era Johanna San Miguel.

ASÍ SE DESPIDIÓ GIAN PIERO DÍAZ DE EEG

Gian Piero Díaz se despidió entre lágrimas de Esto es Guerra en el último día de competencias. Aunque el equipo que representaba no logró llevarse la copa, el conductor de televisión le agradeció a toda la producción y los chicos reality que estuvieron al lado de él durante todos estos años.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó.

Además, en una conferencia de prensa Gian Piero Díaz reconoció que la principal motivación para poder formar parte de la programa de Willax Tv se encuentra relacionada a su familia e hijos.

“La razón fundamental es poder estar tiempo con mis hijos, que entiendan que después de almuerzo no me tengo que ir, que puedo compartir con ellos su crecimiento”, dijo el actor.

Johanna San Miguel no aguanta las lágrimas al despedir a Gian Piero Díaz en vivo. (Foto: CapturaTV)

SEGUIR LEYENDO