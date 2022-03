Rodrigo González se molesta con Magaly Medina por cuestionar entrevista a papá de Ethel Pozo: “Mezquina”

Rodrigo González arremete una vez más contra Magaly Medina. (Foto: Instagram)

No se quedó callado. Rodrigo González no dudó en volver a enfrentarse a Magaly Medina luego que la popular ‘Urraca’ señalara que no se encuentra de acuerdo con la entrevista que le realizaron al papá de Ethel Pozo en Amor y Fuego.

‘Peluchín’ no pudo evitar mostrar su indignación al saber que la polémica periodista intentaba minimizar las primicias que ellos consiguen. Como se recuerda, el magazine de Willax televisión logró hablar con Jorge Pozo, quien señaló que nunca abandonó a Gisela Valcárcel en su embarazo.

“Al parecer esta entrevista, estas imágenes han despertado la ira de algunos. Ha causado que varios se rasquen, de pronto se convirtieron en el zumo de la moralina de nuestro país”, advirtió.

Asimismo, Rodrigo González cuestionó que Magaly Medina le haya dado pantalla a Andy V, un personaje que nació en su programa y que finalmente terminó siendo denunciado por una mujer por violación sexual.

“ Ahora resulta que las declaraciones que dé el papá de la Ethel son menos interesantes que lo que diga Andy V, un prontuariado, un monstruo creado en el show de la Magaly. Eso sí es digno de ponerse en la pantalla ”, señaló.

De otro lado, el conductor de Amor y Fuego recordó que durante varios años la ‘Urraca’ insultó a Gisela Valcárcel, además de los apodos que le puso a Ethel Pozo cuando ella todavía era una menor de edad.

“Ahora resulta que pasarse la carrera entera insultando a Gisela y Ethel cuando era menor de edad y no tenía ningún escrúpulo de llamar ‘chiquigorda’ simplemente porque era la hija de su enemiga ”, añadió.

LA TILDA DE MEZQUINA

Rodrigo González anunció que este miércoles 2 de febrero se dará a conocer la entrevista completa que le hicieron al papá de Ethel Pozo, por lo que el conductor se burló de su ‘madrina’ y precisó que este programa se lo dedicaría a ella.

“Ahora escuchar al papá se convierte en algo despreciable, sin escrúpulos, en algo que alguien va a hacer porque conoce sus límites, eso es inmoral. No es inmoral por ejemplo que no respete el postparto, no respeta ni a sus amigos ni a nadie de su entorno... Magaly mezquina el show te lo dedicamos a ti ”, indicó.

Rodrigo González no pudo evitar mostrar su indignación al saber que Magaly Medina cuestionó a Amor y Fuego por darle pantalla a Jorge Pozo, papá de Ethel.

¿POR QUÉ GISELA VALCÁRCEL SE SEPARÓ DEL PADRE DE ETHEL POZO?

Según los reportajes que se han hecho sobre su vida, Gisela Valcárcel se enamoró de un hombre mayor que ella cuando tenía 17 años. Pero esta relación terminó cuando su entonces pareja se enteró que estaba embarazada.

Al poco tiempo, Jorge Pozo la abandonó y fue así que Gisela Valcárcel enfrentó la maternidad siendo menor de edad. No obstante, siempre tuvo el apoyo de su madre Teresa Álvarez, quien jamás la abandonó cuando se enteró que su hija estaba en gestación.

SEGUIR LEYENDO: