Valery Revello, ex de Sergio Peña, se molesta durante transmisión en vivo por comentarios sobre su ampay

Valery Revello, la expareja de Sergio Peña, se encuentra en Estados Unidos alejada del escándalo mediático en el que se vio envuelta tras ser ampayada por las cámaras de Amor y Fuego ingresando a un hotel junto al tablista Sebastián Bernos Parodi.

Aunque ha pasado poco menos de un mes desde aquel suceso, la influencer continúa compartiendo su día a día en redes sociales. Recordemos que el futbolista de la Selección Peruana aclaró que ellos ya están separados desde hace meses, por lo que se descartó una supuesta infidelidad.

Sin embargo, los usuarios han dejado en claro que no creen en las palabras del deportista, pues consideran que su comunicado fue un intento de proteger a la madre de su hija. Pero Valery ha negado esta versión, asegurado mediante un post que “no hay ningún pacto para que uno quede bien y el otro también”.

Pese a ello, Revello recibió una ola de comentarios negativos durante una transmisión en vivo que hizo junto a su amiga en su cuenta de Instagram. Los internautas no dejaron de preguntarle- a modo de burla- si Sergio Peña llegó a perdonar su infidelidad o si ya sabía que el deportista tiene una nueva conquista.

ARREMETE CONTRA SUS ‘HATERS’

Aunque al inicio Valery Revello se mostró bastante tranquila por los comentarios que recibía, luego empezó a perder la paciencia al notar que los usuarios no hacían más que traer a colación el ampay que protagonizó a inicios de enero.

“Cuando uno está en paz consigo mismo, no se preocupa por nada. Yo no me he metido con nadie, relajense, por favor. Espero que todo lo que me dicen, nunca se lo digan a ustedes” , expresó la influencer.

Más adelante, dejó en claro que no le afectan las cosas que puedan decir sobre ella y que muy pronto contará su versión de la historia. Cabe resaltar que se rumorea que el motivo de su separación con Sergio Peña se debe a una supuesta infidelidad con una de las ‘chicas Tulum’.

“Díganme lo que quieran. No es que me bañe en aceite, pero uno está en paz no hay nada que te pueda derrumbar (...) Tengo que contar mi verdad en algún momento, pero ahorita no, gracias” , mencionó.

AÚN AMA A SERGIO PEÑA

Valery Revello aseguró durante un comunicado que no tiene sentimientos negativos hacia su expareja Sergio Peña. Es más, dejó sorprendidos a sus seguidores al señalar que todavía lo sigue amando y que no piensa quitarse su anillo de matrimonio porque “no tengo ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo”.

“ Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da verguenza decirlo así no estemos juntos. Me importa 5 pepinos lo que la gente piensa y diga. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, he sido fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia unida, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, fueron las palabras de Revello.

EL AMPAY DE VALERY REVELLO

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a la modelo Valery Revello, aún esposa de Sergio Peña, junto a un joven tablista en situaciones cariñosas y entrando a un hotel. Todo esto mientras el futbolista se encontraba entrenando en Europa.

En el vídeo se puede ver a la modelo en la puerta de una discoteca en la playa de Punta Negra hablando y riendo con Sebastián Alonso Bernos Parodi. En horas de la madrugada, los dos se retiran del lugar y llegan a una casa, pero minutos después salen en la camioneta de él.

Ese mismo día a las 6:00 a.m., el joven surfista llega con su automóvil hasta un hospedaje en donde baja él primero y media hora después Revello. Tras una hora dentro, ambos salen y regresan a la playa. Finalmente, a las 7 a.m. la modelo se regresa a su casa.

