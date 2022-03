Ethel Pozo no accederá a darle una remuneración económica a su papá: “Yo me dedico a mis hijas”

Ethel Pozo no le daría una pensión a su papá. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

Jorge Pozo, el papá biológico de Ethel Pozo, apareció en televisión por primera vez para contar su versión de los hechos, esto luego que a lo largo de los años se dijera que abandonó a Gisela Valcárcel cuando ella se enteró que se encontraba embarazada.

En una entrevista con Amor y Fuego, el hombre de 66 años señaló que vino al Perú con el objetivo de limpiar su nombre, pues sostuvo que durante mucho tiempo se estuvieron contando mentiras.

Sin embargo, Jorge Pozo también aprovechó la oportunidad para señalar que se encontraba pidiendo una pensión a su hija, asegurando que la pandemia afectó el negocio que tenía en Ecuador.

Sobre el pedido de dinero, en una entrevista que la conductora de América Hoy tuvo con el grupo El Comercio señaló que todo los ingresos que ella había generado estaban destinados para sus hijas, dejando entrever que no le daría ni un sol a su padre biológico.

“ Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos bueno, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, comentó.

De otro lado, Ethel Pozo recalcó que Gisela Valcárcel cumplió la función de padre y madre en su vida, por lo que no le afecta que sus papá biológico haya decidido aparecer en televisión pidiendo verla.

“ Yo tomo (la denuncia de su padre) muy tranquila porque tengo un hogar formado. A mí me crío Gisela Valcárcel, que todo el mundo conoce, que fue madre y padre para mí. Entonces, con lo que Dios me dio, que es la única mujer que me sacó adelante, soy feliz. Siempre veo lo que tengo y no lo que no tengo. Tengo a mis hijas, mi abuelita, mi novio, entonces estamos tranquilos y contentos”, manifestó.

Finalmente la conductora de televisión destacó que la paternidad o maternidad no solo se centra en el apoyo económico que uno recibe cuando es menor, sino también en cuidar a los hijos cuando se encuentran sanos o enfermos.

RODRIGO Y GIGI CRITICAN A PAPÁ DE ETHEL POZO

Rodrigo González y Gigi Mitre estuvieron en contra de las declaraciones de Jorge Pozo tras confesar que decidió alejarse de Ethel Pozo al notar que ella llevaba una mejor vida al lado de Gisela Valcárcel, quien en ese momento se encontraba en pleno auge con el programa Alo, Gisela.

“ Como si ser padre sea firmar. Es firmar el día a día de saber qué le pasa a tu hija, cómo está, si necesita algo, si va al colegio, quiénes son sus amigos, sus gustos, inseguridades . Eso es un padre que se preocupe por ti. Con lo mucho o lo poco. Detrás de él hay una excusa de que Gisela es una persona que supo aprovechar las oportunidades y se metió de lleno al mundo de televisión con gran éxito y él se sintió abocado, disminuido y con esta inseguridad que le causó el ascenso de Gisela, le ha servido de escudo para decir como que ella tenía y era una mujer exitosa y como Ethel estaba bien, yo me retiro y esa es una posición además de cómoda triste para un padre”, señalaron.

Jorge Pozo no tuvo problemas en admitir que no apoyó económicamente a Gisela Valcárcel cuando salió embarazada.

