Magaly Medina se solidariza con Gisela Valcárcel: “Yo también crié a un hijo muchos años sola”

Magaly Medina fue bastante firme al indicar que no piensa entrevistar al padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo, quien apareció en la vida de la conductora de TV después de más de 30 años. El hombre de 66 años se encontraba viviendo en Ecuador todo este tiempo, y ha regresado para pedir ayuda económica a su hija.

Tras ser entrevistado por Amor y Fuego, la conductora de Magaly TV La Firme señaló que no le provoca entrevistarlo, pese a que el propio Jorge Pozo buscó a su producción el pasado 13 de febrero. El hombre pidió hablar directamente con Magaly Medina, pero la respuesta fue negativa.

“Él dice, solo quiero hablar con ella, pero yo no quiero hablar con él. Creo que puedo a estar alturas de la vida elegir con quien hablo y con quien no, y n o nos dio la gana de escarbar en un pasado de Gisela (Valcárcel) y de Ethel (Pozo), que nada bueno tendría que traernos ahora, nada, ¿por qué?” , preguntó la conductora de TV bastante fastidiada.

“Ese hombre nunca me generó respeto, no tiene el respeto de su hija biológica, no tiene el respeto de la madre de su hija biológica, y por qué yo me iba a ser parte de una cochinada. ¿Por qué es noticioso? ¿porque lo puedo convertir noticia? no, no, no. S oy mujer, también crié a un hijo muchos años sola. No tengo por qué, no tengo absolutamente nada por qué, porque no me da la gana” , acotó la periodista, quien este último miércoles 2 de febrero mostró los audios que probaría que Jorge Pozo sí se contactó con ellos.

Como se recuerda, el señor Pozo aseguró que nunca conversó con la producción de Magaly Medina, dejándola como mentirosa. Además, la retó a mostrar pruebas que demuestren lo contrario. Acto que hizo la conductora de TV.

“La última palabra la tengo que yo, y no quise (entrevistarlo). Ella (Gisela Valcárcel) fue mi enemiga hace muchos años, enemiga televisiva, porque a nivel personal yo no tengo nada contra Gisela, no somos amigas, nunca de repente seremos amigas, pero es algo que no me quita el sueño, pero no porque ‘darle (criticar) a Gisela siempre funciona’, voy a agarrarme de algo tan bajo, no lo voy hacer ni nadie me va hacer cambiar de opinión”, concluyó Magaly Medina.

MAGALY MEDINA LLAMA DEMIENTE A JORGE POZO

La conductora se refirió también al padre de Ethel Pozo por querer dejarla como mentirosa. Jorge Pozo indicó que jamás se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme para pedir pantalla. “Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son inventos que me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora con la reportera o con audios que me demuestre de que yo he hablado esas cositas”, dijo bastante firme Jorge Pozo para el programa Amor y Fuego.

Ante ello, Magaly no dudó en arremeter contra él y llamarlo Don nadie, e indicar que tienen las pruebas necesarias para probar que sí buscó a su producción. Asimismo, señaló que nadie va a marchar el nombre del programa.

“Este señor ‘Don nadie’, que ha aparecido buscando pantalla y sus cinco minutos de fama con el fin de esquilmar dinero a su hija biológica. En todos los medios digitales salió que este señor me intenta desmentir después de lo que yo dijera anoche... A mí me encanta cuando me retan, soy tan competitiva, y me encanta cuando me retan sobre todo estos hambrientos por cinco minutos de fama”, indicó la conductora de TV.

“Qué se puede esperar de un tipo que apareció de la nada, de quien nadie tenía idea que existía porque padre es un nombre que le queda demasiado grande... esa es mi opinión... No me ando jactando de las personas a las que nosotros rechazamos entrevista, no me dio la gana de darle tribuna, esa es atribución que se toma en mi programa porque no queremos que un hombre que nunca antes tuvo el valor de acercarse, de ser realmente un apoyo un padre para una hija y una madre conocida, ahora estira la mano y quieren que le den dinero”, acotó fastidiada.

Magaly Medina mostró unos audios que desmienten al papá de Ethel Pozo, quien había dicho que nunca se comunicó en el programa de la 'Urraca'.

