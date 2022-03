Papá de Ethel Pozo insulta a programa de Magaly Medina por no entrevistarlo: “Le tienen miedo a Gisela Valcárcel”

Jorge Pozo arremete contra el programa de Magaly Medina. (Foto: Captura de ATV y Willax)

No se guardó nada. Magaly Medina defendió el prestigio de su programa al revelar unos audios en el que demostraba que efectivamente el papá de Ethel Pozo, Jorge Pozo, intentó contactarse con ella para que lo entrevista. Al no conseguir nada, el hombre de 66 años decidió insultar a la reportera vía WhatsApp.

“ Todos los días los voy a joder, todos los días, hasta en el Ecuador, los voy a joder, nada más, por ser tan maricones . Tan falsos, pensé que había un poquito más de decencia, pero la verdad, todo el Perú acá, hijos de p..., le tienen miedo a Gisela Valcárcel, yo no”, se le escucha decir en el audio.

La conductora de Magaly Tv: La firme señaló que nunca le iban a conceder una entrevista al papá de Ethel Pozo porque simplemente ella no quiere darle pantalla, pues asegura que su programa tiene limites.

“ Que se puede esperar de un hombre así (...) Siempre habrá un poco de noticia que le pueda dar, pero yo no. Aunque usted no lo crea, tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos en la pantalla. No es que ella sea mi comadre, para nada, igual la criticaré”, precisó.

Asimismo, la polémica periodista aprovechó su espacio para mandarle una indirecta a Rodrigo González, señalando que ella aunque tuviera la oportunidad de entrevistar a familiares de personajes de televisión que guardan un oscuro secreto, ella no lo haría por respeto.

“Esto es una cosa personal del que no me voy a provechar, como no me podría aprovechar de historias de familia nada funcionales que conocemos, pero no me aprovecharía de eso. No me iría a entrevistar al tío o hermano de alguna figura de la televisión que tenga algo turbio, no podría, porque eso no se hace”, añadió.

LOS INSULTOS NO PARAN

Pese a que la reportera no contestó los primeros insultos que recibió, Jorge Pozo volvió a arremeter contra el programa de Magaly Medina, pues como sea quería conseguir que ellos lo escuchen.

“ Contesten maricones de mi..., orinados, se hacen la pichi y la c..., car..., por un poco de dinero, qué mal estamos. Contesten, estoy esperando que me contesten ”, dijo bastante ofuscado.

Magaly Medina al tomar conocimiento del caso, le ordenó a su reportera que no le conteste nada por ser una persona bastante vulgar. “Y se quedó sentado esperando que le contestemos, porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar con matones de este tipo, con gente tan vulgar que no merece la pena”.

Para finalizar, la ‘Urraca’ precisó que le dedicó varios minutos de su programa al papá de Ethel Pozo para demostrar que ella no mintió. “Le he dedicado estos minutos para que no me deje a mí y mi producción como unos mentirosos, porque en los periódicos está saliendo que no habló conmigo ayer”, señaló.

Además, la presentadora de ATV volvió a dejar en claro que el señor nunca estará en su programa. “ Ese hombre acá no se presenta. Y solo saco las audios que tengo guardado porque ese hombre no nos vas a desprestigiar ”, sentenció.

Magaly Medina mostró unos audios que desmienten al papá de Ethel Pozo, quien había dicho que nunca se comunicó en el programa de la 'Urraca'.

