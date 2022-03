Magaly Medina tras negarse a entrevistar a Jorge Pozo: “No estamos en la época de las prostivedettes, hemos evolucionado”

Magaly Medina aclara por qué no quiere entrevistar a Jorge Pozo. (Foto: Instagram)

Magaly Medina no dudó en mostrar los audios que pruebas que Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, sí buscó a la producción de su programa para buscar pantalla. Tras emitir este material, la conductora señaló que siempre tuvo a la mano la “primicia”, pero nunca la quiso tomar porque tiene límites.

La periodista demostró que el hombre de 66 años se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme desde el 12 de febrero. Con mucha vehemencia, Jorge Pozo pedía conversar con Magaly Medina, sin embargo, la conductora nunca contestó y su equipo tampoco.

Ante ello, el padre de Ethel expresó su indignación y se atrevió a insultar a todo el equipo a través de un audio, el cual fue mostrado en el programa. Además, el hombre amenazó con seguirles molestando aunque ya no esté en Perú, indicando que le tienen miedo a Gisela Valcárcel.

“LA TV HA EVOLUCIONADO”

Magaly Medina empezó indicando que la televisión ha evolucionado, y que su producción y ella tienen muy claro que existen límites, recordando aquellos enfrentamientos que tenía con Gisela Valcárcel y Beto Ortiz.

“En este programa como directora periodística tomamos decisiones y estamos claros en algunas cosas, en que la televisión ha evolucionado. Ya pasaron los años en que Gisela (Valcárcel) y yo teníamos unas broncas espectaculares, ya pasaron esas épocas terribles cuando Beto Ortiz y yo nos desgarrábamos al aire y nos quitábamos la piel al aire. Pasaron esas épocas, ya evolucionamos. Ya no estamos en los 90, estamos en el 2022, y por su puesto, tenemos límites”, aclaró la conductora de TV.

Magaly Medina mostró unos audios que desmienten al papá de Ethel Pozo, quien había dicho que nunca se comunicó en el programa de la 'Urraca'.

“Este señor nos vino a rogar, exigir, insultar, a amenazar, tratar de amedrentar con tal de que le escuchemos y le demos pantalla. Algo que no quisimos hacer desde un primer momento”, continuó la conductora, anunciando la presentación de los audios que terminaron por desmentir a Jorge Pozo.

Tras emitir el material donde claramente se le escucha al padre de Ethel Pozo pidiendo hablar con Magaly Medina, la conductora de TV señaló: Él dice que le tenemos miedo, que somos hijos de p, pero qué se puede esperar de un hombre así. Dijo: ‘regresaré para cobrarme la revancha’. Siempre habrá alguien necesitado de noticia, pero yo no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos”.

CASO PROSTIVEDETTES

Magaly Medina se refirió también al polémico informe que presentó hace muchos años, conocido como las prostiveddetes. Nota que también fue recordada por Rodrigo González este miércoles 2 de febrero en Amor y Fuego, luego que la periodista criticara la entrevista a Jorge Pozo.

“Ella (Gisela Valcárcel) no es mi comadre, seguramente cuando salga su programa igualito la criticaré, pero esto es una cosa personal de la que no me voy a aprovechar, como no me podría a aprovechar de historias de familias nada funcionales que conocemos, no podría entrevistar al tío o figura de TV que tenga algo turbio, eso no se hace. No estamos en la época de las prostivedettes, ni de las vidas secretas, eso se quedó en los 90′ donde nos sacábamos la mugre, las peores épocas de la televisión”, aclaró Magaly Medina.

“Estamos en el 2021 y vamos a cumplir 25 años al aire”, señaló la presentadora, resaltando que jamás recibiría en su set o mandaría a un reportero a entrevistar a Jorge Pozo. “No lo sentaría acá, no, lo mando a encerrar a un calabozo”, señaló, dando pase a otro audio donde el hombre sigue insultado a la producción.

“Le dediqué estos minutos para que no me deje a mí y a mi producción como mentirosos porque en los periódicos está saliendo: ‘yo nunca hablé con Magaly’. Si me hubiera interesado la famosa primicia de entrevistar este padre biológico aparecido milagrosamente, lo hubiera hecho el 12 de febrero, estamos hablando del mes pasado, lo hemos choteado y me enorgullezco de la decisión que tomé. Ese hombre acá no se presenta. Ahora solo saco estos audios que los teníamos guardado, porque a mí nadie me va desprestigiar, nuestra reputación que nos hemos ganados, la credibilidad que nos hemos ganado es algo que no permito que nadie la manche, no permiso que nadie nos deshonre”, recalcó la conductora de TV.

“Ojalá que nadie más le de pantalla porque no se lo merece, es una vergüenza”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: