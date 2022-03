Karol G en Perú: Revive la vez que se presentó Combate y bailó “Mi cama” con Anthony Aranda

La cantante colombiana bailó junto a Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes. (Foto: Captura ATV)

Bichota Tour Reloaded. En nuestro país, el concierto está programado para el sábado 4 junio en el escenario del Arena 1 de la Costa Verde en el distrito de San Miguel. Karol G , una de las artistas urbanas más populares e influyentes del medio, realizará una gira por Latinoamérica como parte de. En nuestro país,el concierto está programado para elen el distrito de San Miguel. Conoce más detalles del evento.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la intérprete de “Tusa” pisará tierras peruanas. En el 2018, Karol G llegó al Perú para promocionar su álbum “Unstoppable” en una gira musical llamada Unstoppable Tour. En aquel entonces, sus canciones más populares eran “Pineapple”, “Culpables”, “Mi cama”, entre otros.

Con el fin de animar a sus fans peruanos a comprar las entradas de su concierto, las cuales costaban desde los 127 soles, la cantante colombiana se presentó en el set de Combate, programa que era conducido por Gian Piero Díaz y Renzco Schuller.

Recordemos que por Combate pasaron varios artistas de fama internacional como es el caso de Maluma, quien hasta vistió la camiseta verde y participó de los juegos. También se presentaron Lali Espósito, J Balvin, Natti Natasha y Karol G, siendo esta última una de las más recordadas.

BAILÓ CON ANTHONY ARANDA

Luego de ser presentada con bombos y platillos, Karol G bailó y cantó “Mi cama”, su éxito del momento, junto a varios chicos reality que actualmente se encuentran en Esto es Guerra, entre ellos Said Palao, Luciana Fuster y Anthony Aranda, el enamorado de Melissa Paredes.

En aquel entonces, el ‘Gatito activador’ pasaba desapercibido como combatiente y figura pública. Sin embargo, el talento para el baile siempre lo tuvo, por lo que no dudó en utilizarlo para destacar sobre los demás.

En las imágenes se puede ver a Anthony Aranda, quien lucía más delgado y usaba rastas largas en el cabello, ir al frente del escenario para bailar sensualmente al lado de la cantante colombiana, quien no dudó en seguirle los pasos.

Karol G visitó el set de Combate en el 2018 para promocionar su concierto realizado en Miraflores. (VIDEO: ATV / Combate)

SOBRE EL CONCIERTO DE KAROL G EN LIMA

La preventa para el esperado concierto de Karol G estará disponible apartir del jueves 3 de marzo, el cual tendrá un descuento del 15% con tarjeta BBV. La venta regular será el viernes 4 de marzo. Para adquirir los tickets debes ingresar a la plataforma Joinnus. Sigue estos pasos para conseguir tus entradas.

El concierto de Karol G tendrá tres zonas: Bichota que será la primera, Tusa del medio y Culpables. Además, los asistentes podrían optar por acceder a una zona premium que será la ‘Makinon Box’, que pueden ser adquiridos de manera individual o para un grupo de 10 personas.

Bichota tendrá un costo de S/. 417 en preventa y S/. 490 en precio full. Tusa costará S/.281 en preventa y S/. 330 en full. Mientras que los precios para la zona ‘Culpables’ serán de S/. 157 en preventa y S/. 185 en full. Finalmente, el precio individual para vivir la experiencia de los box será de S/. 842 en preventa y S/.990 en precio full.

Zonas y precio de entradas para el concierto de Karol G.

Recuerda que solo se pueden comprar 4 tickets como máximo por persona. Esta norma aplica para las zonas Bichota, Tusa y Culpables. En el caso de los boxes, la norma es diferente: se pueden comprar máximo 10 tickets. La edad mínima de ingreso es 10 años.

¿QUÉ SIGNIFICA “BICHOTA”?

Para el lanzamiento de su sencillo “Bichota”, Karol G enfatizó que la palabra refiere a “una cabrona mandona. La jefa”.

“Esta canción expresa mucho cómo me siento como mujer en este momento. Me siento grande, me siento libre, me siento empoderada. Me siento bichota”, detalló la artista en entrevista con Released.

Es importante resaltar que la colombiana ganó gran popularidad en el género gracias al mensaje de empoderamiento que transmite en cada una de sus canciones, siendo la más importante la ya mencionada.

