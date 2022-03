Karla Tarazona se burla de Anthony Aranda por querer 4 hijos con Melissa Paredes: “¿Ella los va a mantener?”

Karla Tarazona arremetió contra la actual pareja de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Karla Tarazona no tuvo pelos en la lengua al momento de opinar sobre Anthony Aranda, integrante de Esto es Guerra, quien sorprendió a todos al confesar durante una entrevista que desea casarse y tener cuatro hijos con su pareja Melissa Paredes.

Durante la emisión de D’ Mañana, donde fue presentada como la nueva conductora, Tarazona se burló del ‘Gatito activador’ por querer formar una numerosa familia con Melissa sin tomar en cuenta que el único trabajo que tiene es ser chico reality.

“ Hijito, no toda la vida vas a vivir de los realities ni bailando porque sabemos que no se gana tanto dinero con eso. ¿Cómo vas a mantener cuatro hijos? ¿O estás pensando que ella (Melissa) los va a mantener? ”, manifestó en su programa.

Pero no solo eso, pues Karla Tarazona cree que Anthony no se desenvuelve bien frente a cámaras, ya que toma con ligereza las respuestas que da a la prensa. Recordemos que en esa misma entrevista aseguró que él y Melissa eran queridos por el público.

“Sí (se lo toma con ligereza), sobre todo en estas épocas. Yo quisiera tener veinte hijos, pero ¿qué calidad de vida les va a dar? La emoción embarga, pero los hijos son algo serio y una gran responsabilidad. A veces, la edad mental no es la misma que dice en el DNI”, indicó en entrevista para Trome.

LO MINIMIZA

Karen Dejo enfatizó que Anthony Aranda solo está en Esto es Guerra por haberse “levantado” a Melissa Paredes, con quien inició una relación sentimentalmente tras ser ampayados besándose. Pues bien, Karla Tarazona piensa exactamente lo mismo.

“Por otras cosas no hace noticia. Lamentablemente, es la pareja de..., el novio de... y el bailarín de... Ha conseguido seguidores a base de la relación que tiene , pero son más las personas que no lo quieren”, indicó la presentadora de TV.

Cuando le pidió un consejo para Melissa Paredes, Tarazona evitó hacerlo porque considera que ella ya es lo suficientemente adulta para saber qué o no hacer con su vida. “Ella está bien grande para recibir consejos, no es mi amiga para aconsejarla, así que lo que haga me va y me viene”.

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA?

En entrevista para Estás en Todas, Anthony Aranda no descartó casarse con Melissa Paredes en un futuro, esto luego que ella se divorciara de Rodrigo Cuba. De acuerdo al bailarín, llegar al altar con su pareja sería una de las experiencias que le gustaría hacer realidad.

“Yo creo que (casarse) es el sueño de toda pareja. Si más adelante van las cosas como ahora que están genial, yo creo que sería una experiencia linda. Es lo máximo”, declaró.

También piensa tener hijos con la exconductora, a quien ya le planteó la posibilidad de tener hijos juntos en el futuro. “(¿Ser padre?) Sí, de cuatro. Yo ya le dije: ‘Melissa, cuatro’. Si vas a ser la mamá de mis hijos, (serán) 4, discúlpame. Somos ocho hermanos, tienen que ser cuatro”, dijo.

Anthony Aranda asegura que él y Melissa reciben muestras de afecto por parte del público. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

NO CREE SER FAMOSO POR EL AMPAY

Durante su participación en el set de En Boca de Todos, el conductor Ricardo Rondón fue el encargado de consultarle si considera que su actual pareja lo llevó a tener reconocimiento en la farándula peruana. “¿Melissa Paredes ha sido tu trampolín a la fama?”, dijo Rondón.

Aranda explicó que si bien es cierto que su nombre haya sonado con mayor fuerza en el mundo del espectáculo por su romance con la exreina de belleza, él posee una larga trayectoria en el rubro de la danza y que ha representado al Perú en competencias mundiales .

“En mi mundo, en mi ámbito, en mi carrera que gracias a Dios es súper larga, me he hecho conocido dentro de (la danza). He ido a mundiales representando al Perú y me conocen”, señaló.

