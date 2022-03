Papá de Ethel Pozo, Jorge, vuelve al Perú y pide ayuda en Amor y Fuego: “Estoy enfermo”

Jorge Pozo, papá de Ethel, regresa al Perú y pide ayuda. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

El papá de Ethel Pozo, Jorge Pozo, se ha mantenido alejado de la televisión durante varios años pese a ser la expareja de Gisela Valcárcel. Lo poco que se sabía sobre él es que se ausentó durante la niñez de la conductora de América Hoy y no cumplió con la pensión de alimentos.

Sin embargo, luego de 30 años, el hombre de 66 años reapareció y se encuentra dispuesto a hablar. En una entrevista que dio para el diario El Bono y el cual fue dado a conocer por Amor y Fuego, Jorge señala que se encuentra mal de salud, por lo que pide que no lo abandonen.

“ Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado Enrique Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, se lee en la entrevista.

Asimismo, al saber que el papá de Ethel Pozo se encontraba en el Perú, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se contactaron con él para realizarse una entrevista y saber más detalles de su vida, así como de su relación con la popular ‘Señito’.

“A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí ”, dijo.

De otro lado, Jorge Pozo señaló que estuvo al lado de Gisela Valcárcel durante todo el embarazo, además de firmar a Ethel Pozo como su hija; sin embargo, no explicó por qué decidió abandonarlas, aunque señaló le gustaría reconciliarse con su hija.

PODRÍA DEMANDAR A ETHEL POZO

De acuerdo al diario El Bono, el Ministerio de Justicia precisa que los hijos se encuentran obligados a ayudar a sus padres de manera económica cuando se encuentran enfermos o no cuentan con recursos para poder sustentarse solos.

“ El Ministerio de Justicia precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos , limitaciones físicas, de salud o problemas económicos”, dijo ‘Peluchín’.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, regresó a su barrio de La Victoria tras vivir durante varios años en Ecuador.

VOLVIÓ A LA VICTORIA

Luego de vivir durante varios años en Ecuador, Jorge Pozo tomó la decisión de volver a su antiguo barrio de La Victoria, lugar en el que conoció a Gisela Valcárcel. Ellos se conocieron cuando él tenía 24 años y ella solo 17.

Según se pudo conocer, el hombre mayor no aportó con una pensión de alimentos para su hija y estuvo ausente durante muchos años, algo que ha provocado el rechazo de la propia Ethel Pozo.

También se pudo conocer que Jorge estaría evaluando demandar a su hija para que le de una pensión ahora que se encuentra en un delicado estado de salud, pues los médicos le detectaron un tumor en la cabeza.

