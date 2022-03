Magaly Medina se muestra preocupada por el rostro de Sheyla Rojas: “Le han deformado el labio”

El programa de Magaly Medina difundió más pruebas de la supuesta parálisis facial de Sheyla Rojas. (Foto: ATV)

El rostro de Sheyla Rojas se ha vuelto el centro de atención desde que confesó que sufrió una reacción alérgica al realizarse una cirugía en la papada. Aunque se encuentra en tratamiento, la poca movilidad de su cara preocupa a sus fans y especialmente a Magaly Medina.

Este miércoles 2 de marzo, el programa Magaly TV La Firme difundió nuevas imágenes de la popular ‘Shey Shey’, quien se presentó en el set de JB en ATV como artista invitada. Sin embargo, su supuesta parálisis facial volvió a llamar la atención.

En las imágenes se puede ver a Sheyla Rojas riéndose por las ocurrencias de los humoristas, pero su sonrisa se queda a medias debido a que puede extender naturalmente la piel de sus mejillas. Para ocultar esto, la exchica reality recurre a reírse con la mano delante de sus labios.

Luego de ver la poca expresión en su rostro, la popular ‘Urraca’ señaló lo siguiente: “Su labio se le va para un lado, se tapa la boca, intenta que no la vean. Pero sí, hay una deformidad allí. Eso le puede pasar a cualquiera. Quizás ella, en su búsqueda por la perfección, algo le pasó en esa intervención. Ella tiene 32 años y no tendría que tener esa cara con dobleces en las mejillas ”.

Sheyla Rojas se presentó en el programa de Jorge Benavides, pero la poca expresión en su rostro fue el centro de atención. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Es importante resaltar que Sheyla Rojas ya había admitido en diciembre de 2021 que su último retoque estético no salió como lo esperaba; no obstante, recién se puede ver las consecuencias que esto le causó en su rostro.

Según contó en América Hoy, ella se sometió a un bodytite para tensar la piel de su papada y que así su rostro se vea más perfilado . No obstante, terminó inflamándose más de la cuenta al viajar de Perú hasta España ni bien se realizó este procedimiento.

“Me tensaron esta parte y esa zona estaba inflamada, parecía que tenía paperas. El cuello lo tenía el doble de lo que tengo ahora. Se me inflamó. Yo lo hice de loca, yo sé que estoy loca. Yo creo que no me hubiera inflamado si no me hubiera venido (a España) en avión, fueron muchas horas de viaje”, dijo.

SHEYLA ROJAS NO QUIERE HABLAR MÁS DEL TEMA

Las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, se enlazaron con Sheyla Rojas para preguntarle más detalles su supuesta parálisis facial a causa de una mala operación. No obstante, la rubia modelo se mostró incómoda con sus preguntas y dejó en claro que no deseaba hablar sobre el tema, pues era “inncesario”.

Sin embargo, tanto Janet como Brunella no soltaban a la exconductora, resaltando que era muy importante hablar de su salud, ya que podían alertar a muchas jovencitas que deseen seguir sus pasos al querer realizarse este tipo de intervenciones.

“Yo ya hablé de eso, yo ya les expliqué, sigo en terapia 1 vez por semana, me costó muchísimo. Para mi hablar todo este tiempo de esto, entiendo que muchos pueden salir y decir muchas cosas, pero los especialistas son los que saben. Está de más seguir hablando de esto, yo ya estoy hablando de otro tema, ya me parece innecesario porque ya lo he hablado mucho, y entiendo que eso vende, pero estoy mejorando,... pero yo ya lo hablé y siguen con el tema”, agregó la modelo bastante incómoda.

Fue en ese momento que la hija de Gisela Valcárcel intervino e indicó que Sheyla estaba en su derecho de no hablar. Es así como le dio pase a hacer su promoción. “Ahora sí, por fin”, dijo la rubia ya más tranquila.

Sheyla Rojas pasa incómodo momento en América Hoy. (Video: América TV)

