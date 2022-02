Andrés Hurtado aclara que pagará el colegio de los hijos de Andy Polo: “Me encargaré de darles comida y un techo”

Andrés Hurtado se hará cargo de la alimentación y vivienda de los hijos de Andy Polo. (Foto: composición)

Desde que supo de la situación que están viviendo los hijos de Andy Polo, futbolista que no costea los gastos de sus hijos, el conductor de TV Andrés Hurtado, no dudó en apoyar a los pequeños y a la joven madre, Génessis Alarcón. En principio, les dio un lugar donde vivir, además de darles una pensión para que puedan alimentarse.

Sin embargo, el presentador aclaró que no se encargará de los gastos del colegio de los menores como se ha especulado en los medios de comunicación.

“Por si acaso, yo me voy a encargar 6 meses de la manutención tuya y de tus hijos, desayuno, almuerzo y cena (…) Hace 15 días, ya te mandé 2 000 soles, ahora te voy a mandar 2 000 soles más para que tengas cada mes”, señaló el conductor de Sábado con Andrés, quien le entregó el dinero en efectivo en pleno programa.

Asimismo, se comprometió en buscar un abogado para que lleve su caso en Estados Unidos. Como se recuerda, Andy Polo vive en Estados Unidos, y hasta la fecha no le pasa una pensión a sus hijos.

“Voy hacer es intentar ayudarte en los EE. UU. Voy a tratar de buscar con mucho amor y con mucho cariño. No es una ley que me diga haz esto, me gusta hacerlo con cariño, despacio”, aclaró el conductor.

Dicho esto, recalcó que si bien es cierto se hará cargo de los gastos de los pequeños, no asumirá los que corresponden al colegio. A puertas de iniciar el año escolar, los menores no han sido matriculados a ningún colegio y tampoco cuentan con útiles de estudio.

“Lo único que no voy a poder es, como me dijeron algunos medios, ¿te vas hacer cargo del colegio de sus hijos? Eso no lo voy a poder hacer, porque imagínate encargarte del colegio de todos los hijos del Perú”, señaló.

“Lo que sí me encargo es de no te falte un pan, que no les falte lo principal, una comida y un techo, yo sé que Dios los va bendecir y en seis meses tengas todo lo que a ti te corresponde”, acotó.

Cabe recordar que para una entrevista para Magaly Medina, Génessis Alarcón expresó su preocupación al indicar que hasta el momento el padre de sus hijos, Andy Polo, no se ha pronunciado sobre el tema del colegio. “A mí me preocupa el colegio y el papá no se pronuncia ni nada. No tengo para matricularlos”, expresó la joven, quien señaló también que no tiene para la movilidad, mensualidad y útiles escolares.

Por su parte, Magaly Medina señaló que Andrés Hurtado se comprometió con ayudarla económicamente, sin embargo, mostró su indignación ante la actitud del deportista.

“Me parece vergonzoso para un futbolista que tú tengas que estar pidiendo y recibiendo. Para ti también es humillante estar pidiendo que gente de buena voluntad te apoye con tus hijos. Ya de repente ni encuentras a tus hijos ¿y cómo los vas a mandar, con qué uniformes? Qué padre tan irresponsable” , dijo la periodista sumamente indignada.

¿DÓNDE ESTÁN VIVIENDO LOS HIJOS DE ANDY POLO?

Como se recuerda, Génessis Alarcón, esposa de Andy Polo, acusó al futbolista de haberla maltratado física y psicológicamente; además de haberla abandonado con los menores en un departamento ubicado en Barrios Altos. Sin embargo, y gracias a la ayuda de las hijas de Andrés Hurtado, ahora se encuentra viviendo en el distrito de Magdalena.

Cabe indicar que antes de ello, la mujeres de 27 años vivía en la casa de su abuela, donde dormía en el colchón prestado de un familiar desde que regresaron de Estados Unidos. Esto porque, según relató en su momento, el deportista dejó de pagar el alquiler de su departamento en Miraflores, dejándola prácticamente en la calle.

Ante ello, Josetty y Gennesis Hurtado, las hijas del popular Andrés Hurtado, se comprometieron en alquilarle por 6 meses un inmueble. Esto con la finalidad de que pueda vivir tranquila con sus pequeños allí mientras solucionaba sus problemas legales con el exjugador del Portland Timbers.

Esposa de Andy Polo muestra el departamento que le alquilaron las hijas de Andrés Hurtado. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

