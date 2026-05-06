Marca Perú otorga distinción a ‘Los Conquistadores de la Salsa’ y los respalda como embajadores de la identidad musical peruana

Los Conquistadores de la Salsa recibe distinción de PromPerú.

La orquesta Los Conquistadores de la Salsa recibió la licenciatura Marca Perú por parte de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), lo que la habilita como embajadora cultural de la identidad peruana en escenarios nacionales e internacionales. La agrupación obtuvo la distinción oficial que la autoriza a representar la esencia musical peruana en el exterior, consolidando una trayectoria artística de casi tres décadas.

La distinción Marca Perú implica un compromiso institucional para las entidades que la reciben. “Este reconocimiento no solo representa un logro para nuestra agrupación, sino una responsabilidad de llevar el nombre del Perú con orgullo, respeto y la pasión que nos caracteriza a cada escenario del mundo”, manifestó Edith Chirinos, representante de la orquesta. El respaldo del Estado llega en un momento relevante para el mercado musical nacional, que busca nuevos espacios fuera del país.

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La licenciatura Marca Perú se otorga solo a propuestas artísticas que cumplen con altos estándares de calidad y autenticidad, requisitos que la orquesta ha demostrado a lo largo de 28 años de actividad ininterrumpida. Este aval permite a Los Conquistadores de la Salsa consolidarse como referente de la salsa y la timba peruana, y plantea una nueva etapa de internacionalización con el respaldo formal del Estado.

Trayectoria de Los Conquistadores de la Salsa

Los Conquistadores de la Salsa nacieron en Cuba y se consolidaron en Perú, donde han mantenido una presencia relevante en la escena tropical. Su propuesta combina elementos de la timba y la salsa tradicional, integrando una puesta en escena moderna y un repertorio que ha generado conexión con públicos de distintas generaciones. El grupo ha sido reconocido como Embajador de la música peruana y ha representado al país en eventos como los Premios Heat en República Dominicana. En 2019, su álbum “La Timba lo traigo Yo” fue preseleccionado para el Latin Grammy.

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Los Conquistadores de la Salsa recibió la licenciatura Marca Perú por parte de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

En 2022, la Asociación Peruana de Empresarios (ASPEM) distinguió a la agrupación con el Premio Despertar “The Wake Up”, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo de la música nacional. Además, la participación en el álbum recopilatorio “Los 14 Cañonazos Bailables”, con el tema Tributo a Titanes junto a los hermanos Quesada, refuerza su posicionamiento en la escena latina, de acuerdo con datos publicados en La República.

La orquesta ha conseguido convertir varios de sus temas en éxitos populares, como “Te veo Fururú Fararà” que supera los 6 millones de reproducciones en YouTube, “El baile del Rico Rico” que se acerca a 2 millones de escuchas en Spotify, y “Mueve tu cintura” con más de 3 millones. La agrupación ha colaborado con artistas peruanos como Estrella Torres, Álvaro Rod y Ángelo Fukuy; y ha compartido escenario con figuras internacionales como La Caro Band, Manolito Simonet y su Trabuco, David Calzado y su Charanga Habanera, Mayito Rivera, Mandy Cantero y Tania Pantoja, lo que ha fortalecido su presencia en América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos.

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Expansión internacional

La dirección de Edith Chirinos ha sido clave para mantener el perfil estratégico de expansión global de la orquesta, que ahora asume la distinción Marca Perú como un desafío institucional.

PROMPERÚ, a través de la Marca Perú, busca posicionar productos, servicios y manifestaciones culturales que reflejen la diversidad y el potencial del país. La inclusión de Los Conquistadores de la Salsa en este selecto grupo coincide con una etapa de recuperación de la industria musical, que explora oportunidades en mercados internacionales tras el impacto de la pandemia sobre el sector artístico.

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La comunidad que sigue a la orquesta ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado tanto por la presencia en plataformas digitales como por la capacidad de adaptación a nuevas tendencias. La proyección internacional de Los Conquistadores de la Salsa cuenta ahora con el respaldo de la Marca Perú.

El aval recibido por la orquesta refuerza la estrategia de internacionalización y el compromiso de promover la identidad musical del país. El próximo calendario de la agrupación incluye actuaciones en diferentes regiones de América y Europa, en las que se espera que Perú siga ganando reconocimiento en el circuito global.

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Los Conquistadores de la Salsa buscan expandirse a nivel internacional.