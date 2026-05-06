Perú

Dos heridos y el rostro de Jesús intacto: así fue la aparatosa caída de una venerada cruz de un siglo de antigüedad en Perú

Un incidente sorprendió a los asistentes de una ceremonia, pues aunque la estructura se fracturó por el impacto, el rostro de Cristo no resultó afectado y generó reacciones cargadas de asombro y emotividad

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Una de las reliquias más antiguas de Pisco sufrió un grave daño al caer durante la ceremonia del Sagrado Madero. La estructura de 230 kilos se quebró en dos frente a decenas de fieles. (Buenos Días Perú/Panamericana)

En pleno barrio de La Pascana, en la provincia de Pisco, al sur de Perú, la comunidad fue testigo de un hecho que conmocionó a fieles y vecinos: la venerada Cruz del Madero, con 131 años de historia, se desplomó desde una considerable altura durante la tradicional bajada de cruces de mayo, causando dos heridos pero dejando intacto el rostro de Cristo.

El suceso, que ocurrió en la capilla del Sagrado Madero, dejó una huella profunda entre los presentes, quienes observaron cómo la estructura se partía en dos mientras la figura del rostro de Jesús permanecía ilesa, un detalle que muchos calificaron como “un milagro”.

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La ceremonia religiosa, tradicional en el mes de mayo, convocó a decenas de fieles en la capilla. Según relató Buenos Días Perú, el incidente sobrevino cuando varios devotos intentaron trasladar la pesada cruz, que pesa cerca de 230 kilos, desde su recinto hacia la nave principal.

La Cruz de la Pascana de 131 años de antigüedad se desplomó durante la tradicional bajada de cruces de mayo en Pisco.
La Cruz de la Pascana de 131 años de antigüedad se desplomó durante la tradicional bajada de cruces de mayo en Pisco.

Testigos señalaron que los cargadores no lograron soportar el peso, lo que provocó que la estructura centenaria se precipitara al suelo y se partiera en dos partes.

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Durante el accidente, dos personas resultaron heridas. Uno de ellos fue Víctor Molini, mayordomo del templo, quien recibió varios puntos en la pierna tras el impacto. “Sí, de la pierna”, confirmó el propio Molini, según declaraciones recogidas por Buenos Días Perú. Su participación en el traslado pudo haber terminado en tragedia mayor, pero la rápida intervención del resto de los asistentes evitó consecuencias más graves.

El rostro intacto

El hecho que más llamó la atención de los fieles fue el estado de la imagen tras la caída. A pesar de la violencia del impacto, el rostro de Cristo no sufrió daño alguno, a diferencia del resto de la cruz que quedó fracturada.

“Un milagro ha pasado porque está rodeada de una lámina de vidrio, de aluminio con vidrio y ha caído directamente y no le ha hecho nada”, declaró uno de los feligreses ante las cámaras de Buenos Días Perú.

La figura del rostro de Cristo en la Cruz del Madero quedó completamente intacta tras la caída, considerado un milagro por los fieles.
La figura del rostro de Cristo en la Cruz del Madero quedó completamente intacta tras la caída, considerado un milagro por los fieles.

Las lágrimas y expresiones de asombro se multiplicaron entre quienes presenciaron la escena. Otro feligrés reforzó esa impresión: “Ha sido un milagro de que el rostro de Cristo se ha quedado intacto”, afirmó, dejando constancia de la emoción colectiva.

Una reliquia

La Cruz de la Pascana llegó a Pisco en 1895 y desde entonces ha sido símbolo de devoción y punto de encuentro para la comunidad. La pieza es considerada una de las reliquias religiosas más antiguas de la provincia, con un profundo significado espiritual para los vecinos, que la ven como un símbolo de protección y fe arraigada.

La estructura, debido a su antigüedad y dimensiones, requiere una manipulación precisa, según han advertido los habitantes del barrio.

Tras el incidente, los restos del Sagrado Madero fueron trasladados a su templo para verificar el alcance de los daños y planificar su restauración. La base y una parte del cuerpo central de la cruz sufrieron daños significativos, mientras que la imagen de Cristo se mantiene bajo resguardo especial.

Semana Santa - Viernes Santo - Perú - historias - 24 marzo
Los fieles buscan asesoría especializada para reparar la cruz sin alterar su forma original y preservar su valor patrimonial y espiritual.(Andina)

La restauración

La comunidad de La Pascana se ha organizado en torno a la recuperación de la reliquia. Los residentes, junto con la hermandad local, han iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar los costos de la restauración.

“Estamos abocados todos en buscar qué arreglarla. Justo hoy día, si Dios quiere, ya se van a llevar para repararla, ya han aceptado un presupuesto”, explicó un dirigente vecinal entrevistado por Buenos Días Perú.

El objetivo es que la cruz, que permanece bajo custodia, pueda ser restaurada antes de que concluyan las festividades del distrito. Los feligreses buscan asesoría especializada para unir las partes fracturadas sin alterar la forma original del histórico madero. La colecta continúa abierta, mientras la comunidad se mantiene atenta al proceso de rehabilitación de una pieza que, pese a la caída, sigue siendo símbolo de fe y unión para Pisco.

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