Andrés Hurtado enfurece con la clínica San Juan de Dios por no ayudar a mujer en pobreza extrema: “¿Para qué hacemos Teletones?”

Andrés Hurtado molesto con la clínica San Juan de Dios. (Foto: Captura de Panamericana)

Un dramático momento se vivió en el set de Sábado con Andrés tras presentarse un caso social que involucraba a una mujer de bajos recursos económicos y la clínica San Juan de Dios. De acuerdo al conductor del programa, Andrés Hurtado, este centro médico se negó a ayudar a la mujer cuando se le acabó el dinero.

“Sí, he ido a la clínica San Juan de Dios porque mi hija de 15 años no camina”, dijo en un primer momento, para luego dar a conocer que debido al problema que sufre la adolescente, ella la carga a todos lados.

Fue en ese momento que el popular ‘Chibolín’ cuestionó la organización de las Teletones que se realizan todos los años para recaudar fondos para la clínica hogar San Juan de Dios.

“A la gerencia general de mi canal mandaron una carta (notarial) y dijeron los de la clínica San Juan de Dios, entonces digo, ¿para qué mie... hacemos Teletones? Con tantos millones durante años, si está la mujer huancavelicana pobre de nuestro país diciendo que no la atienden ”, comentó.

Sin embargo, la señora señaló que ella sí fue atendida por la clínica, pero dejó de hacerlo por falta de dinero, pues ellos no podían ayudarla con las terapias si no pagaba cierto monto.

“ Si me han atendido, terapia física y ocupacional de lenguaje. Me atienden, pero me falta plata para seguir con la terapias. Me falta economía ”, dijo la mujer con el rostro bastante desencajado.

Al escuchar estas palabras, Andrés Hurtado no puedo evitar indignarse más y señaló que no es la primera vez que una familia en pobreza extrema llega a su programa asegurando que la clínica San Juan de Dios no los atiende.

“Los Teletones, la clínica San Juan de Dios, ahí está, ella es la mujeres número 200 que viene a mi programa a decirme que no la atienden porque es pobre y no tiene dinero. Después la clínica me manda su carta... Ahí está sus Teletones”, añadió.

ARREMETE CONTRA EL PADRE ISIDRO

Andrés Hurtado siguió utilizando su espacio para comentar más detalles de las familia que llegan a su programa pidiendo ayuda. Según el conductor de televisión, en más de una ocasión han invitado al director de la clínica San Juan de Dios para confrontarlo.

“ Lo cité al padre Isidro 20 veces para que le conteste a mi país. No viene porque sabe que le saco los 30 casos en su cara , ese es el show de la Teletón del padre Isidro”, señaló.

Asimismo, ‘Chibolín’ dejó en claro que no le importan las cartas notariales que le envíen o si quieren hacerle juicio, pues él no vive en el Perú y desde México seguirá hablando sobre este tema.

“A mí no me importarme irme, porque yo no vivo en el Perú, vivo en México por sea caso, habló acá y habló allá, a mí nadie me va a callar. Esto es lo que no podemos permitir los peruanos. Ella dice que sí la atendían pero no tenía plata para seguir”, sentenció.

Andrés Hurtado no pudo ocultar su indignación al saber que la clínica San Juan de Dios no siguió atendiendo a la hija de una mujer por falta de dinero.

