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Perú será sede de un encuentro liderado por la NASA sobre el futuro del espacio este 13 y 14 de mayo

La realización de esta cita internacional reunirá a especialistas y delegados de distintos países para abordar el papel de América Latina en la cooperación espacial y el fortalecimiento tecnológico e institucional en la región

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El Taller de los Acuerdos Artemis 2026 se celebrará en Perú con la participación de la NASA y expertos internacionales en cooperación espacial.
El Taller de los Acuerdos Artemis 2026 se celebrará en Perú con la participación de la NASA y expertos internacionales en cooperación espacial.

El próximo miércoles 13 y jueves 14 de mayo, el Perú albergará el Taller de los Acuerdos Artemis 2026, un evento internacional liderado por la NASA que reunirá a representantes y especialistas en cooperación espacial para debatir el futuro del espacio y el papel estratégico de América Latina.

Según reportó la agencia estatal Andina, la designación de Perú como anfitrión de este foro internacional responde al reconocimiento de su compromiso con el uso pacífico del espacio y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas.

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De acuerdo con la Agencia Espacial del Perú (Conida), la elección del país como sede refleja el impulso que Perú ha dado a la cooperación internacional en materia espacial.

La elección de Perú como sede reconoce su compromiso con el uso pacífico del espacio y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas.
La elección de Perú como sede reconoce su compromiso con el uso pacífico del espacio y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas.

Andina informó que la entidad subrayó el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en el ámbito aeroespacial, así como el desarrollo de una comunidad científica activa y la consolidación de proyectos en observación terrestre e innovación tecnológica.

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“La ubicación geográfica estratégica de Perú en América del Sur fue una de las razones determinantes para su elección”, destacó Conida, aludiendo a la importancia de la integración regional en temas espaciales y científicos.

Diálogo e integración

Conida confirmó que el Taller de los Acuerdos Artemis buscará “promover el diálogo sobre el uso responsable del espacio, ampliar la participación de los países latinoamericanos y fortalecer la cooperación internacional en exploración espacial”, según recogió Andina.

El evento contará con la presencia de delegaciones extranjeras, expertos, autoridades y representantes de organismos internacionales.

Cohetes sonda
La Agencia Especial del Perú (CONIDA) y la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) inician una nueva era de cooperación espacial con acuerdo histórico para lanzar cohetes sonda desde Punta Lobos, Pucusana. (ANDINA/Vidal Tarqui)

En palabras de la agencia estatal, Perú se posiciona como una plataforma diplomática regional para impulsar la participación latinoamericana en los Acuerdos Artemis, una iniciativa internacional promovida por la NASA y orientada a fomentar la cooperación y las buenas prácticas en la exploración del espacio exterior.

Beneficios para el sector

Andina detalló que formar parte de los Acuerdos Artemis representa una oportunidad para fortalecer el sector espacial de Perú. Entre los beneficios se incluyen el desarrollo de infraestructura, la formación de profesionales especializados y la creación de tecnología propia vinculada a actividades espaciales.

Hasta mayo, 66 naciones integran los Acuerdos Artemis, cifra que evidencia la magnitud de la red global de países que colaboran en misiones espaciales. “La participación en estos acuerdos facilita oportunidades de investigación científica y transferencia tecnológica”, resaltó Conida.

programa Artemis de la NASA
La colaboración entre el IGP, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y Intuitive Machines permitirá a Perú monitorear y rastrear naves espaciales durante las misiones lunares. Imagen/NASA.

Cooperación científica

La inclusión de Perú en los Acuerdos Artemis no solo refuerza el desarrollo interno del sector espacial, sino que también le otorga mayor visibilidad en las discusiones internacionales sobre el uso sostenible y responsable del espacio. Se consignó que el país, al integrarse en esta red, accede a nuevas oportunidades de cooperación y presencia en foros globales.

La NASA ha valorado especialmente el crecimiento de las capacidades peruanas en investigación y tecnología espacial, así como el rol estratégico que puede desempeñar Perú en la región sudamericana para la integración y el avance científico.

El Taller de los Acuerdos Artemis, cuya realización fue confirmada por Conida para el 13 y 14 de mayo, representa un punto de inflexión en la agenda de la cooperación espacial regional. El evento permitirá a Perú consolidar su posición en el escenario internacional y fortalecer lazos en investigación, desarrollo tecnológico y diplomacia científica.

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