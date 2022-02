Sorpréndete: Gian Piero Díaz hizo su aparición en el programa mediante un acto de magia

Gian Piero Díaz volvió a la conducción en Sorpréndete. (Foto: Captura de Willax)

Gian Piero Díaz volvió a la televisión por todo lo alto luego de haber renunciado a Esto es Guerra para dedicarle más tiempo a su familia. El conductor de televisión se hizo presente en el estreno de Sorpréndete, magazine de Willax TV que conduce al lado de Roxana Fernández Maldonado.

La primera en aparecer fue la animadora, quien se mostró sumamente emocionada por volver a las pantallas y ver que en el set había público presente. Ella fue la encargada de anunciar al mago que traería al popular ‘Pipi’.

El mago George apareció con una caja en medio del set para anunciar que traería a Gian Piero Díaz, para ello, Roxana se acercó para comprobar que no había nada dentro del recipiente.

Es así que de un momento a otro, el exconductor de Esto es Guerra hizo su aparición, causando gran emoción entre los asistentes, quienes lo recibieron entre aplausos. “ ¡Qué lindo volver a verlos! Después de tanto tiempo volver a estar con ustedes aquí presente la verdad es que es una emoción incontenible ”, comentó.

Asimismo, Roxana Fernández Maldonado le dedicó unas tiernas palabras a su compañero y aseguró que se encontraba bastante emocionada por volver a trabajar con él, pues hace años que no coincidían en un canal de TV.

“ No puedo creer que en este momento este parada al lado de Gian Piero, voy a llorar, no lo puedo creer ”, dijo la también actriz al ver a su compañero. “Han sido meses complicado y duros para todos”, respondió Gian Piero.

Finalmente la animadora comentó que la pandemia ha cambiado para bien y para mal a muchas personas. “Creo que la pandemia nos ha cambiado para bien, pero no podemos evitar recordar que nos ha quitado mucho también”, añadió.

Luego de renunciar a Esto es Guerra, Gian Piero Díaz volvió a la televisión con el programa Sorpréndete.

ASÍ SE DESPIDIÓ GIAN PIERO DÍAZ DE EEG

Gian Piero Díaz se despidió entre lágrimas de Esto es Guerra en el último día de competencias. Aunque el equipo que representaba no logró llevarse la copa, el conductor de televisión le agradeció a toda la producción y los chicos reality que estuvieron al lado de él durante todos estos años.

“ No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza . Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó.

Además, en una conferencia de prensa Gian Piero Díaz reconoció que la principal motivación para poder formar parte de la programa de Willax Tv se encuentra relacionada a su familia e hijos.

“ La razón fundamental es poder estar tiempo con mis hijos, que entiendan que después de almuerzo no me tengo que ir , que puedo compartir con ellos su crecimiento”, dijo el actor.

